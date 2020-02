Xtreme Winter Trail, vincono Cagnati e Spangaro

L’attesa Xtreme Winter Trail disputatasi quest’oggi sul tecnico e spettacolare percorso di Sappada (16.5 kilometri per 500 metri di dislivello positivo) ha decretato i nomi dei vincitori assoluti dell’edizione 2020, quella che segna anche un nuovo record per questa giovanissima manifestazione (alla terza edizione) con oltre 220 atleti al via.

Primo runner a tagliare il traguardo, dopo una gara da lui dettata sin dall’inizio con una fuga perentoria, è stato Luca Cagnati del Team Nortec che ha rispettato il pronostico chiudendo con il tempo di 1:09:17,8 e precedendo i compagni di squadra Silvio Wieltshnig (1:12:46,7) e Giuseppe Della Mea (1:18:00,1) per una tripletta tutta Nortec.

Tra la donne la più veloce è stata Carla Spangaro (Polisportiva Timaceulis) con il tempo di 1:27:06,4. Il secondo posto va a Elisa Pallini (CS Cortenova, 1:30:58,1) mentre il gradino più basso del podio è per Rosy Martin (Team Aldo Moro Paluzza) con il crono di 1:32:58,0.

“E’ stata la mia prima gara dell’anno, ovviamente sono molto soddisfatto del risultato e spero sia stato un buon test per le mie prossime competizioni", commenta Luca Cagnati. "Una gara su un percorso tecnico, muscolare ma corribile, nella parte iniziale quasi una campestre. Ho impresso il ritmo che volevo sin dall’inizio, la salita sembrava non esserci mai ma quando è arrivata si è fatta sentire per tutti. Veramente un bel trail".

“Un percorso bellissimo, faticoso, che non fa sconti", racconta Carla Spangaro. "Sono contenta di aver vissuto e vinto questa trail che consiglio a tutti i runners perchè ne vale veramente la pena".

Su un percorso ridotto a 7 kilometri rispetto alle versione competitiva si è svolta contemporaneamente la versione “family” della trail, con una forte presenza di bambini scatenatisi nell’accompagnare i propri genitori più velocemente possibile verso il traguardo.

Il successo è stato non solo per la Xtreme Winter Trail ma per tutto il fine settimana di grandi eventi di sport outdoor che si sono susseguiti senza soluzione di continuità nell’ambito degli Xtreme Days Winter Edition. A “dare il voto” a questo format che propone performance di campioni di svariate discipline parallelamente ad attività da praticare è stato il pubblico stesso che, tra applausi di meraviglia e tifo, ha assistito in prima persona ad evoluzioni incredibili; tra queste quella del campione del mondo di parapendio acrobatico Aaron Durogati che, dopo i propri voli su Sappada, nel corso della serata di ieri ha presentato, insieme al collega Daniel Ladurner, il film “Climb to Fly” ossia il racconto in prima persona della propria recente avventura tra scalate e decolli in condizioni estreme in Patagonia. Grande seguito anche per i funanboli della slackline Luca Carozza e Nazareno Marcantoni e per gli interpreti del freestyle (bike e sci) che hanno regalato al pubblico “trick” di ogni genere.

Gli spettatori di Xtreme Days hanno tributato un vero e proprio abbraccio anche a due novità di questa edizione: la sfida dell’icesliding, disciplina che prevede il confronto ad armi pari tra atleti disabili e normodotati impegnati in un duello fianco a fianco avanzando ventre a terra con la sola forza delle braccia utilizzando picozze da arrampicata su ghiaccio. Altra grande novità è stata la presenza di “the Rollerman” Jean Yves Blondeau atleta / pioniere francese inventore di un modo tutto personale di declinare la velocità grazie a una tutta integrale ricoperta di sci (o di ruote nella versione “stradale”) posizionati su piedi, gambe, mani, braccia, petto; una creazione che consente a “the Rollerman” di inventare evoluzioni assolutamente incredibili tanto da essere stato chiamato da Hollywood a far parte di film con Jim Carrey e Jackie Chan.

“Abbiamo avuto riscontro che Xtreme Days e la Winter Trail sono cresciute molto grazie a questo mix di show, attività da provare, competizione e soprattutto grande passione per tutto ciò che è sport da parte del pubblico di ogni età", sono le parole di Alberto Gottardo, presidente del Comitato Organizzatore. "E’ stata per noi una edizione estremamente importante perché segna una ulteriore evoluzione di questo format e perché il riscontro ottenuto a Sappada, che ringraziamo per la calorosa ospitalità, ci dà ancora più carica per creare un grande evento nei due prossimi appuntamenti 2020 con le edizioni estive di Sacile e della novità di Trieste. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto raggiungerci a Sappada nel corso del weekend, i partners e le istituzioni che hanno scelto di essere al fianco di Xtreme Days e tutto lo staff di volontari indispensabili per gestire un evento particolare e complesso sulla neve come la Xtreme Winter Trail e tutto il programma del festival. Tutte sold out le proposte di pratica e prova della attività da noi offerte e questo è per noi il “termometro“ migliore per pensare nel modo giusto al futuro di Xtreme Days che tornerà a Sacile tra pochi mesi, nel luogo dove Xtreme Days Festival è nato sei anni fa”.

Xtreme Days Winter Edition e Xtreme Winter Trail 2020 contano sul supporto di numerosi partners e sponsor: Comune di Sappada, Promoturismo FVG, Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, Crazy Idea, Nortec, Garmin, Autostar, SportCube, Cetilar, Scott, Alea, Radio Puntozero.