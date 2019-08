XVII Bsl, in campo Trieste, Skrljevo e Treviso

Sarà Cervignano del Friuli, con il suo palasport, e non più a Cormons a ospitare le due gare iniziali della XVII Bsl 2019, in programma il 22 e 23 agosto, con palla a due alle 20.30. La rinnovata Pallacanestro Trieste si scontrerà nella prima serata con i croati dello Skrljevo e, quindi, con la neo promossa in serie A Dè Longhi Treviso.

Il Palasport di Cormons, infatti, non è risultato idoneo alle esigenze di sicurezza per gli spettatori, attesi in gran numero vista anche la tradizionale gratuità dell’evento più longevo del basket pre-stagionale in regione.

Evento che vivrà la sua seconda parte, l’11 settembre alle 20.30, nella palestra dell’Ugg di Gorizia con il grande appuntamento per i tifosi, non solo goriziani, con i campioni d’Italia dell'Umana Reyer Venezia che sfideranno l’ottima squadra slovena del KK Sixt Capodistria, che partecipa alle Coppe europee Fiba.

Finale di programma sempre all’Ugg con il Clinc Fip (che accrediterà 3 punti Pao agli allenatori partecipanti), che si terrà il 13 settembre alle 19 con relatori Fabrizio Frates, a 20 anni dalla promozione con Gorizia in A1, e Roberto Fazzi, anche lui ex del team del patron Leo Terraneo.

Fondamentale, specialmente per garantire l’ingresso gratuito al prestigioso programma di amichevoli, il supporto e la collaborazione della Regione e dei Comuni di Cervignano e Gorizia, oltre alla attiva collaborazione dell’Abc Cervignano e dell’Unione Ginnastica Goriziana.

L’evento è presente on line su www.chespettacolo.info