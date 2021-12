Zini e Sanfilippo si aggiudicano le sprint di Forni Avoltri

Si apre nel segno di Saverio Zini e di Federica Sanfilippo il weekend di gare di Coppa Italia di biathlon in programma sulle nevi della Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri.

Nella categoria senior maschile a fare la voce grossa sono stati i portacolori del Centro Sportivo Esercito che hanno piazzato quattro biathleti ai primi quattro posti della classifica assoluta. A vincere o meglio a dominare è stato il valtellinese Saverio Zini che con un solo errore commesso nel secondo poligono ha chiuso con un margine di 36"6 nei confronti dell'altro livignasco Paolo Rodigari autore di un doppio zero, e con un vantaggio di ben 1'06"5 sull'alteta di casa Nicola Romanin che ha mancato un bersaglio nel primo poligono. Quarta piazza per Michael Durand che ha preceduto di 26 secondi il Carabiniere sappadino Daniele Fauner.

Nella medesima categoria ma al femminile, vittoria in solitaria per la poliziotta Federica Sanfilippo autrice di un solo errore nel corso della serie in piedi al poligono.

Decisamente più combattute le gare delle categorie giovanili. Tra gli Junior uomini successo del portacolori dello Sci Club Alpi Marittime-Entracque Nicolò Giraudo che nonostante un errore in più rispetto a Stefano Canavese (CS Esercito) è riuscito ad aggiudicarsi la gara con un quasi 6" di margine sul cuneese. Quarta posizione per il fornese Fabio Cappellari (SS Fornese) che ha mancato il podio per circa 22 secondi.Tra le juniores donne, affermazione per la valdostana Alessia Martini (Sci Club Bionaz Oyace) che ha preceduto di appena 2"9 Gaia Brunello (CS Carabinieri) e di quasi 15 secondi Laura Sciarpa (Sci Club Valdigne Mont-Blanc).

Per i colori friulani buona soddisfazioni sono arrivate dalla categoria giovani maschile, dove Alex Perisutti (SS Fornese) si è aggiudicato la sprint odierna con un buon margine di vantaggio sull'altoatesino Christoph Pircher (ASV Ridanna) e su Davide Compagnoni (GS Fiamme Gialle). Quarta piazza per il sappadino Mattia Piller Hoffer (GS Carabinieri), sesta per Cesare Lozza (SS Fornese) e ottava per Pietro Pallober (ASD Monte Coglians).

Vittoria targata Comitato FISI Friuli Venezia Giulia anche tra le aspiranti, dove l'ovarese Desiree Ribbi (ASD Camosci) ha dominato la sprint odierna rifilando oltre un minuto e mezzo alla prima delle inseguitrici Carlotta Gautero (Sci Club Alpi Marittime-Entracque) e ponendo una seria ipoteca pure sull'inseguimento di domani. Nella medesima gara buona settima piazza per la friulana Maya Pividori (ASD Monte Coglians) e decima per la fornese Sophia Polo (SS Fornese).

Tra gli aspiranti maschile successo di Michele Carollo (Sci Club Alpi Marittime-Entracque) col fornese Marco Da Pozzo (SS Fornese) che si è piazzato in nona posizione, mentre successo valdostano tra le ragazze delle categoria giovani con Alice Pacchiodi (Asd Vvf Godioz) che ha preceduto la corregionale Giorgia Saracco (Sc Brusson) e la gardenese Sophia Alice Planker (Gardena Raiffeisen). Settima posizione per Giada Monegato (Asd Monte Coglians).

Domani a partire dalle 9.30 si ripartirà con i distacchi odierni per determinare i vincitori della prima prova stagionale d'inseguimento.

Si ricorda che la due giorni di gare di Forni Avoltri verrà seguita da vicino da Fondoitalia, che dedicherà interviste e live direttamente dal centro biathlon.