Zoppola in festa per il bronzo paralimpico Giada Rossi

Il 20 settembre la Regione festeggerà insieme al Coni regionale i 17 atleti olimpici e i cinque paralimpici che sono partiti dal Friuli Venezia Giulia e sono rientrati da Tokyo con importanti medaglie o con un fondamentale bagaglio di esperienza che permetterà loro di riprovarci e centrare gli obiettivi alla prossima occasione.

Lo rende noto l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli, a margine dell'evento organizzato a Zoppola per festeggiare la campionessa di tennis tavolo Giada Rossi, a cui è stata donata la corona di alloro.

Giada - ha detto Gibelli - ha dimostrato di essere come la spadista Mara Navarria: ha perso nell'individuale, ma ha avuto testa e talento per conquistare la medaglia di bronzo nella gara a coppie. È stata la prima medaglia 'made in Fvg' alle Paralimpiadi di Tokyo, conquistata dall'azzurra zoppolana assieme alla compagna Michela Brunelli.

Nell'occasione la Regione ha consegnato a Rossi anche la corona d'alloro per la ciclista di Spilimbergo Katia Aere, medaglia di bronzo nella gara di handbike femminile categoria H5 alla sua prima partecipazione assoluta ai Giochi, a cui la sua comunità dedicherà un momento di accoglienza e festa lunedì.