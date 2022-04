Zuliani e Tuttino, l’esperienza si fa sentire

Le giovani crescono bene quando sono accompagnate da elementi di esperienza. Si tratta di un concetto espresso a più riprese nel mondo del calcio e vale anche per il Tavagnacco che ora avrà una domenica di riposo. Le friulane non scenderanno in campo questo fine settimana a Como. La gara è stata rinviata a causa degli impegni con le nazionali di Beretta (Italia Under 19), Sciberras (Malta) e Kongouli (Grecia) protagonista di una doppietta all’Estonia.

Nel frattempo la squadra continua ad allenarsi ad Adegliacco. È tempo quindi di analisi. Senza nulla togliere all’applicazione e alle qualità dimostrate nelle ultime uscite dalle giovani ragazze, per uscire dal periodo negativo, è stata decisiva la “vecchia guardia”.

Nelle ultime partite Maria Zuliani si è dimostrata un autentico jolly per mister Rossi, in grado di giocare in più ruoli con un rendimento ben al di sopra della sufficienza. Contro il Bari, la numero 14 ha agito esterno sinistro nel 3-5-2, a Brescia ha fatto la seconda punta mentre con la Torres ha marcato Marenic fungendo quasi da terzino. L’esterno dei sardi, una delle principali fonti di gioco di Sassari, ha vissuto una domenica molto complicata a causa di Zuliani che non le ha concesso praticamente nulla. Maria ha dimostrato grande attenzione e spirito di sacrificio, costringendo l’avversaria nell’uno contro uno a ripiegare sul piede debole o a perdere il possesso del pallone.

"Devo suddividere i meriti con alcune compagne di squadra - riconosce Zuliani -, ad esempio Sciberras mi ha aiutata a tenere la linea difensiva e anche Grosso si è spesa parecchio per venire a raddoppiare. Siamo un gruppo che si aiuta l’una con l’altra e da qui alla fine possiamo fare bene".

Il rientro in campo di Alessia Tuttino dopo una lunga indisponibilità ha riportato ordine a centrocampo. Le sue compagne di reparto giocano meglio quando c’è il capitano a guidarle. Preziosa in fase di non possesso e disinvolta anche quando c’è da palleggiare e impostare. Lo scorso weekend la numero 8 ha provato anche il tiro da fuori, soluzione che l’ha vista protagonista in positivo nel recente passato. Tuttino ha dato il là all’azione del vantaggio contro Sassari, uscendo palla al piede e appoggiandosi su Zuliani che a sua volta ha messo in moto Kongouli.

"Speravo in un rientro così -le parole di Alessia- mi ha fatto piacere dare il mio contributo. La squadra ha avuto un po’ di difficoltà all’inizio dell’anno solare, ma non ha mai perso male le partite, l’atteggiamento è sempre stato quello giusto. Dobbiamo migliorare nella gestione dei ritmi e nella scelta delle giocate".