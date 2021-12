La Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone in collaborazione con il Comune di San Pietro al Natisone, invita alla 17esima edizione della Mostra - mercato Gesti Antichi per un nuovo Natale.

Saranno presenti stand con oltre 70 artisti artigiani e produttori agricoli delle Valli del Natisone, della Slovenia e da tutto il Friuli Venezia Giulia. Occasione unica per gli acquisti di Natale, data l’ampia scelta di opere creative e manufatti utili e suggestivi che non si trovano ovunque, in quanto pezzi unici e realizzati rigorosamente a mano.

Durante lo svolgimento della mostra mercato saranno attivi punti di ristoro con bevande calde, spuntini con salumi e formaggi locali, e dolci tipici come la gubana.

Con la partecipazione di: Artisti, Artigiani, Hobbisti delle Valli del Natisone; Associazione “Sapori nelle Valli”; Artisti, Artigiani, Hobbisti del Fvg; Kmečka Zveza/Associazione agricoltori delle Valli del Natisone; Turistična Zveza Gornjega Posočja/Associazione Pro Loco Alto Isonzo; Scuole dell’Infanzia, Primarie e secondarie delle Valli del Natisone; Caritas Forania di San Pietro al Natisone Afds Valli del Natisone; Protezione Civile di San Pietro al Natisone; Circolo Legambiente di Udine; Le Donne della Benečija.

L'entrata alla mostra-mercato è gratuita ma subordinata da Green Pass valido.