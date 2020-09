‎Corso base di fotografia per neofiti ed esperti

Il Circolo Fotografico Friulano organizza un Corso Base di Fotografia (www.circolofotograficofriulano.it/corso-base-20-09.html). Il corso base di fotografia è articolato in 5 lezioni teoriche e 7 pratiche e si propone di trattare i temi teorici e tecnici riguardanti la ripresa fotografica (esposizione, illuminazione, soggetto, composizione, ecc.), dando all’allievo gli strumenti di base per un corretto uso del mezzo fotografico e di conoscerne inoltre tutte le potenzialità.

Il corso è rivolto sia ai neofiti e sia a coloro che, pur in possesso delle conoscenze di base, vogliano approfondire in maniera sistematica ed esauriente questo appassionante argomento.

Durante il corso si forniranno inoltre accenni ai principi estetici e compositivi, indispensabili per una soddisfacente resa finale delle immagini.

Gli aspetti tecnici trattati (luce, fotocamera, diaframma, otturatore, esposizione, obiettivi, dispositivi e impostazioni digitali, ripresa, composizione, ecc.) verranno ulteriormente approfonditi attraverso l'analisi di fotografie di alcuni maestri contemporanei.



In seguito le esercitazioni pratiche daranno modo all'allievo di prendere confidenza con tutte le nozioni acquisite nel corso delle lezioni teoriche. Particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza e alla presa di confidenza con la propria macchina fotografica.Docente: Direttivo CFFData di inizio corso: 14 settembre 2020.Date del corso: 14-17-21-24-26-28 settembre 1-3-5-10-12-15 ottobre 2020Orario:Lezioni in sede:Lunedì-giovedì 21.00-23.00Presso lo spazio Niduh, sala CFF, via Bezzecca 73, UdineEsercitazioni in esternoSabato (o Domenica) con orario da concordare con il docente in base alle esigenze degli allievi