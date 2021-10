‘Arte, Amore e Tradizione’ a Villa Brugnera

‘Arte, Amore e Tradizione’ è il tema della giornata in programma domenica 10 ottobre, dalle 9 alle 20, a Villa Brugnera, a Pordenone. L’appuntamento è organizzato dall’associazione Real Human Rights, no profit che opera a livello internazionale, promuovendo differenti iniziative che puntano, innanzitutto, a sostenere il lavoro dei produttori e delle comunità agricole locali e a preservare la biodiversità, per creare una condizione di benessere per l’intera comunità.

Domenica, nell'incantevole e immenso Parco della Villa, ci sarà una zona dedicata alle Arte e agli antichi Mestieri. Artigiani e artisti realizzeranno opere d'arte e prodotti fatti con mani esperte e tanto Amore nell'espressione dei loro talenti. Vedremo la preparazione del formaggio realizzata direttamente dal mastro casaro e una sfilata di capi confezionati dalle allieve di sartoria e per i più piccoli tanti giochi in legno con la Tana dei Tarli.

In mezzo al verde il Mercatino di prodotti naturali. Piccole aziende del territorio che con passione e rispetto per madre terra e l’essere umano, coltivano e producono prodotti buoni, genuini con i sapori dell’Antica Tradizione.

Alle 9.30, sotto i secolari alberi, aprirà l’area dedicata al relax e al benessere, con meditazione con il maestro indiano di Yoga Sanjey, il dolce suono delle campane Tibetane con ‘Anime Armoniche’, trattamenti Shiatsu con la scuola “Punto KI” e l’amorevole energia degli amici a quattro zampe in attesa del vostro affetto.

Dalle 13.30 musica e balli celtici irlandesi con il Clan Trumusio; alle 14.30 Musical con il gruppo Calliope Ensemble I sogni son Desideri; alle 16 buffet di dolci per raccolta fondi; alle 17 musica swing con il gruppo Puzzle e alle 20 chiusura e ringraziamenti.

L’ingresso a persona è di 8 euro (gratis fino ai 15 anni). Per partecipare click a a questo link (le prenotazioni si chiuderano al raggiungimento del numero massimo ammesso).

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 17 ottobre.