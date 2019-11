‘Artigian ingegno’ protagonista a Lugano

Dopo aver registrato più di 3.000 presenze a Udine durante l’estate, l’Artigian Ingegno - mostra promossa da Confartigianato-Imprese Udine con il sostegno di Cata Artigianato Fvg, Regione e Fondazione Friuli - è stata protagonista nei giorni scorsi dell’evento internazionale Younique- Artigianalità di Eccellenza a Lugano dove ha riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico.

Curata da Elena Agosti, con la direzione scientifica di Mario Taddei, l’esposizione raccoglie 39 opere che ragionano, ognuna con tecniche diverse, sul genio di Leonardo Da Vinci in rapporto al territorio del Friuli Venezia Giulia, partendo da un documento conservato alla biblioteca Ambrosiana di Milano. Si tratta del foglio 638° V del Codice Atlantico in cui Leonardo studia una strategia per difendere il Friuli dagli assalti dei Turchi agli inizi del ‘500.

Nel percorso espositivo allestito alla luganese Villa Ciani, che ha ospitato un pubblico di soli 2.000 fortunati visitatori offrendo uno spaccato dell’alto artigianato artistico internazionale - dalle cravatte di Marinella ai cappelli di Borsalino passando per i mosaici di Spilimbergo - la mostra di Confartigianato-Imprese Udine ha avuto un posto di tutto rilievo, in chiusura dell’esposizione quale appendice ideale all’evento YouNique Artigianalità d’Eccellenza.

Protagoniste sono state le opere di Ago & Filo Chic Di Foi Iduna, Antracite Gioielli, Arte Bellaminutti, Arteviva, Bottoni e Non Solo Di Flag Sas, Carraro Chabarik Mosaico Contemporaneo, Cautero Creazioni In Ceramica, Creazioni Artigiane L ‘Orafo Di Tamburlini Mauro, Elena Sartoria, Eleonora Zannier, Fila'fiabe, Fratelli Pilutti, Gabriella Maggi, Giochi di Luce, Il Fiore Dipinto di Selene Del Ross, Il Vento E Il Sole di Francesca Comello, Impronta Creativa, La.M.Mec. Snc, Le Ceramiche di Ro, Legatoria Ciani Giovanna, Legatoria Moderna di Eva Seminara, Maiero Ivano Sas, Melchior Claudia Srl, Michelangelo Ricami, Milan Elisabetta, Naka di Tuniz Nicola, Oricalco Laboratori orafo, Photolife, Sarti di Adriana Tiron, Sergio Mazzola Generazioni Orafe...Dai Longobardi ad oggi, Serimania - Design, themissingpiece.it, Vera Sartoria.