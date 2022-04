‘Europe for Citizens’ a San Pietro al Natisone

Il Comune di San Pietro al Natisone, coadiuvato dal Comitato di gemellaggio, è in procinto di decollare con il progetto ‘Europe for Citizens’, co-finanziato dall’Ue. San Pietro sarà amministrazione capofila con il Comune belga di Sambreville come partner diretto in qualità di città gemellata.

Il tema principale è la celebrazione del 70esimo anniversario della dichiarazione Schuman (9 maggio 1950) e la sua attualizzazione nel contesto di un processo di maggiore integrazione per cui servono tre elementi fondamentali: il sostegno dei cittadini, la volontà politica dei leader e l'azione delle istituzioni.

Il programma si svilupperà nell’arco di 21 giorni a partire da mercoledì 20 aprile e fino lunedì 9 maggio e prevede il coinvolgimento di più di cento studenti, 55 dei quali provenienti da Sambreville (oltre a insegnanti e autorità). Le attività da sviluppare si svolgeranno in parte online e in parte in presenza.

Sono previsti cinque webinar sulle tematiche raccolte nel ‘Documento bianco sul futuro dell’Europa (economia, sicurezza e confini, fiducia nelle istituzioni, ambiente ed educazione). Dal 7 al 9 maggio, invece, ci sarà il gemellaggio in presenza a San Pietro, con workshop sulle tematiche precedentemente discusse online. E’ prevista la realizzazione di una simulazione di tipo ‘Eu Model Simulation’ e un evento finale con la creazione da parte degli studenti del Manifesto per il futuro dell’Europe.

Ogni Comune del progetto, rappresentato da una delegazione di studenti partecipanti, porterà le proprie istanze e riflessioni davanti alle autorità locali. Il progetto si pone come obiettivo l’interazione tra studenti di età compresa tra i 17 e 18 anni, coadiuvati da insegnanti, esperti e autorità locali e straniere.

Entro lunedì 18 tutti le persone coinvolte direttamente e non nel progetto riceveranno il poster di presentazione, che sarà condiviso anche sui social network. I webinar saranno registrati e pubblicati successivamente su canale youtube dedicato del Comune; potranno così essere condivise con chiunque abbia l'interesse di aggiornarsi sull'avanzamento del progetto.

Gli eventi online saranno coordinati da esperti scelti e definiti insieme a Isig, l’Istituto di Sociologia Internazionale, per i cinque temi prioritari.

Studenti e insegnanti arriveranno dal Belgio con pullman dedicato nella serata del 5 maggio e saranno ospitati nella Casa dello Studente di San Pietro la Natisone fino alla mattinata del 10 maggio. Trasporto, vito e alloggio sono a carico del Comune; i costi saranno parzialmente finanziati dall’Unione europea grazie al contributo di 7.560 euro ricevuto per lo sviluppo del progetto.

Venerdì 6 maggio gli ospiti saranno in gita ‘fuori progetto’ a Venezia, ma sempre nell'ambito della scoperta del territorio del Friuli Venezia Giulia. Dal 7 al 9 maggio tutti gli studenti saranno impegnati nelle sedi scelte nel territorio comunale per i workshop interattivi per discutere insieme ai relatori di Isig gli argomenti trattati durante i webinar.

I ragazzi saranno divisi in tre gruppi da 30 ragazzi ciascuno e svolgeranno le loro attività dalle 11 alle 13. Tutti riceveranno gadget con rappresentazione del logo e descrizione del progetto. Nel pomeriggio si recheranno alla scoperta del territorio di San Pietro al Natisone e Cividale del Friuli.

L’ultimo giorno sarà dedicato all’evento finale che si svolgerà nella sala polifunzionale di San Pietro, al quale potranno partecipare anche istituzioni locali, associazioni, Sindaci e autorità rappresentative delle Valli del Natisone.

Nell’occasione sarà firmato il Manifesto preparato dagli studenti, che riassumerà per punti il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. Tutte le attività del progetto saranno postate sui social (Facebook, Instagram, Youtube e sulla pagina del Comune).