‘La memoria del Bobolar’, prosegue la raccolta degli elaborati

Prosegue la raccolta degli elaborati del progetto ‘La memoria del Bobolar’, prima fase del laboratorio ideato da ArtistiAssociati in collaborazione con il Comune di Staranzano, Assessorato alla Cultura: fino alla fine di dicembre la cittadinanza, ed in particolare ai ragazzi delle scuole medie di Staranzano che potranno attingere alla memoria dei loro nonni e dei genitori, o raccontare le loro personali avventure vissute ai piedi del grande albero, sono chiamati a raccontare, a dare testimonianza, narrare ricordi o storie fantastiche e inedite che abbiano in qualche modo per protagonista e per custode il vecchio bobolar.



Il progetto si svilupperà in un secondo step da febbraio del prossimo anno con un laboratorio di scrittura teatrale per rielaborare i materiali raccolti e produrne uno drammaturgico. La fase successiva si trasformerà nello studio interpretativo e nella messa in scena del testo prodotto. Il laboratorio sarà condotto da Chiara Cardinali. I ragazzi saranno quindi chiamati a restituire al pubblico il loro lavoro in uno spettacolo finale in omaggio al secolare celtis australis. L’illustrazione del materiale è ideato da La Patty Inkheart.



La raccolta del materiale potrà essere effettuata in varie modalità: con il metodo più tradizionale, ovvero l’elaborato scritto da infilare nella cassetta postale apposita posta ai piedi del bobolar, attraverso video o audio da mandare su whatsapp al numero 3270575206, o via mail all’indirizzo lamemoriadelbobolar@gmail.com."Abbiamo voluto coinvolgere le ragazze ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado in questo lavoro, perché sono loro i portatori del nostro futuro ed i testimoni del nostro passato, ponti necessari tra le tradizioni ed i racconti di domani - spiega l’assessore alla Cultura, Roberta Russi -. Come l’albero secolare, simbolo del paese, le giovani generazioni fondano le loro radici nella terra, nelle famiglie da cui apprendono storie e tradizioni e si nutrono con racconti e vita vissuta, per poi rivolgersi come i rami, verso il cielo e proiettare tutto il loro bagaglio culturale verso gli altri, il prossimo, il nuovo, il diverso. In questo proiettare e proiettarsi si inserisce il progetto de ‘La memoria del Bobolar’, l’anziano del villaggio, colui che racchiude tutte i segreti e ascolta tutti i fatti per poi tramandarli, mantenendo viva la nostra cultura, legata al racconto. Un testimone d’eccezione, silente ed espansivo, che vuole rimanere più tempo possibile con noi e soprattutto non vuole essere dimenticato. Per questo abbiamo installato una cassetta della posta ai suoi piedi che possa raccogliere quanti più ricordi possibili e invitiamo tutta la cittadinanza a raccontare ai ragazzi i loro ricordi, affinché nulla vada perso e non condiviso".