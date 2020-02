“Contro l’inquinamento necessario svecchiare il parco auto Fvg”

Il mercato delle auto ‘ecologiche’, pur essendo in crescita, rappresenta comunque una percentuale ancora molto piccola rispetto alla compravendita di vetture. Lo conferma Giorgio Sina, presidente regionale della sezione auto e moto di Confcommercio Fvg. “Per comprendere immediatamente la situazione bastano due cifre – precisa -. Nel 2019 nella nostra regione sono state immatricolare 33.729 auto nuove. Di queste, 2.600 sono ibride e 208 elettriche”.



A cosa è dovuto questo andamento, secondo lei?

“Prima di tutto bisogna sottolineare che, pur nei numeri così ridotti, il mercato delle auto ibride segna un aumento del 7-8%. Significa che sta crescendo l’attenzione degli acquirenti. Rimangono, però, alcuni problemi: intanto si parte da un prezzo base più elevato rispetto all’equivalente modello benzina e questo è un ostacolo per molti, nonostante i bonus a disposizione. In secondo luogo mancano le infrastrutture, vale a dire le colonnine di ricarica che sono ancora poco presenti sul territorio, per non parlare dei distributori a gas metano che sono rarissimi. Per incentivare l’acquisto delle vetture ‘ecologiche’, con conseguente riduzione dell’inquinamento dell’aria, è necessario intervenire anche su altri aspetti”.



Quali sono quelli che ritiene più utili?

“Voglio elogiare gli incentivi della Regione Fvg per l’acquisto di vetture elettriche, ibride e a metano che vanno a sommarsi a quelli statali, però è stato completamente trascurato il motore Gpl. E poi, soprattutto, il parco macchine del Friuli Venezia Giulia, che ammonta a 700.000 mezzi, per quasi il 60% è costituito da auto vecchie, cioè con più di 10 anni di vita. È su questo che si dovrebbe puntare per ridurre l’impatto dell’inquinamento”.



In generale, il mercato dell’auto in che acque sta navigando?

“Sostanzialmente le compravendite nel 2019 sono state stabili a livello nazionale rispetto al 2018. Il forte incremento di dicembre (+13%) è dovuto alle immatricolazioni delle vetture da parte dei concessionari, le cosiddette ‘chilometro 0’, non a una reale ripresa del mercato. In Fvg, invece, abbiamo osservato un calo piuttosto netto, pari al 5,5% di acquisti in meno”.