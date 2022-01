"Non sarà un 2022 bellissimo. Servirà prudenza almeno fino a settembre£. A dirlo è il vaticinio del 'Vecchio Venerando' che ha letto, come da tradizione, il fumo creato dal Pignarul Grant di Coia di Tarcento, quest'anno in formato ridotto viste le limitazioni imposte dalle restrizioni antipandemiche.

"Fumo a sud-sud ovest. Serviranno meno stupidaggini e più rispetto per tutti, facendo molta prudenza almeno fino a settembre".