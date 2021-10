'A riveder le stelle', seminario sul futuro della ricerca

Nell’ambito della rassegna L’Energia dei Luoghi, l’Associazione Casa Cave organizza un seminario dal titolo “A riveder le stelle”, sabato 23 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, nella Sede dei Cori - Duino 62/L (Duino Aurisina -TS). Iscrizioni scrivendo o telefonando a: casacave.art@gmail.com / cell. 333 4344188. Obbligo di Green-pass.



“Attraverso lo speciale incontro fra il professor Lucio Rossi, docente e fisico di spessore internazionale, fondatore del progetto ‘HL-LHC’ al CERN di Ginevra – afferma la curatrice e docente all’Università di Udine Marina Cobal – e l'artista esperto di realtà virtuale Antonio Giacomin, cercheremo di indagare nel futuro della ricerca, su quale mondo proporre alle future generazioni e come arte e scienza possano dialogare per rappresentare assieme una spinta importante nel progresso e nel rispetto universale per la Natura. Inoltre, conosceremo le importanti ricerche di Lucio Rossi nel campo della fisica delle particelle e degli acceleratori ad alta luminosità e i nuovi progetti di realtà immersiva di Antonio Giacomin”.



L'incontro, aperto a tutti, finalizzato alla diffusione della ricerca scientifica e dell'arte contemporanea, è inserito nel settore “Universo” della rassegna L’Energia dei Luoghi e in sinergia con la mostra internazionale d'arti visive "Se da contrari venti è combattuto", e sarà accompagnato da proiezioni.



“Dopo il periodo difficile segnato della pandemia – sottolinea la presidente di CASA C.A.V.E. Fabiola Faidiga – ... riveder le stelle oggi significa anche uscire dal ‘mare oscuro’ del Covid-19, significa, dopo tanti limiti, ritornare lentamente alla luce, appassionarsi nuovamente alla vita, ritrovare relazioni, momenti d'incontro e di cultura, nuove energie, idee e progetti per un mondo migliore”.