'Acqua e Clima: le sfide del nostro secolo' al Circolo Nuovi Orizzonti

Venerdì 28 Agosto alle ore 18.00 presso il Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3 – Rizzi Udine) si parlerà di acqua e di diritti nel convegno Acqua e Clima: le sfide del nostro secolo, organizzato in collaborazione con Ce.V.I. - Centro Di Volontariato Internazionale. Interverranno Salvatore Altiero, Marco Iob, Stefano Archidiacono e Margherita Tezza.



L'incontro fa parte della rassegna ITINE-RANDOM, realizzato grazie al contributo del Comune di Udine e rientra nel programma UDINESTATE2020.

È richiesta la prenotazione (cell 342-1603107 – email circolonuoviorizzonti@gmail.com)



Salvatore Altiero, laureato in scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo, collabora con l’“Associazione A Sud – Centro di documentazione sui conflitti ambientali” nel campo della cooperazione e della ricerca sulle questioni legate ai conflitti ambientali.



Marco Iob (CeVI) progetta e coordina campagne di educazione alla cittadinanza globale e iniziative di cooperazione internazionale sui temi dell'accesso all'acqua, della sovranità alimentare, dei cambiamenti climatici. Partecipa all'attività dei movimenti internazionali sull'acqua in occasione dei Forum Alternativi Mondiali dell'Acqua, Conferenze per il Clima (COP) e altri eventi internazionali.Stefano Archidiacono e Margherita Tezza (CeVI) seguono e coordinano i progetti di cooperazione in Bolivia riguardanti il diritto all'acqua, la sovranità alimentare e l'empowerment della donna nelle comunità rurali.