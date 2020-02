'Adolescenti navigati e genitori influencer' rimandato

L'evento "Adolescenti navigati e genitori influencer" con il dottor Matteo Lancini, in programma al Palamostre di Udine alle ore 20.45 il prossimo 27 febbraio, è rinviato al 12 maggio in luogo ed orario da confermare.

Sa.Pr.Emo, acronimo di Salute, Protagonisti, Emozioni, è il progetto sperimentale di educazione alla legalità, sensibilizzazione alle scelte di salute e prevenzione dell'utilizzo di sostanze psicoattive che è stato avviato da circa un anno e mezzo in favore delle scuole superiori della provincia di Udine. Esso è indirizzato ai giovani delle classi seconde delle Scuole Secondarie di secondo grado, e quest'anno vede coinvolte oltre 90 classi e circa 1600 studenti.



Gli altri eventi in programma:

13.03.2020 ore 20.30, sala CNA via 4 Novembre, 92 - Feletto Umberto - Riflessione teatrale "DURANTE LA PROVA" in collaborazione con CSS teatro stabile di innovazione del FVG

15.03.2020 ore 20.30, sala CNA via 4 Novembre, 92 - Feletto Umberto - Riflessione teatrale "DURANTE LA PROVA" in collaborazione con CSS teatro stabile di innovazione del FVG (in replica)

21.03.2020 ore 10.00, Auditorium A. Zanon di Udine - "SA.PR.EMO LEGGERE L'ADOLESCENZA OGGI… il progetto spiegato ai genitori" - dott.sa Federica Molinaro e dott. Andrea Monculli - Azienda Sanitaria universitaria del Friuli Centrale.

