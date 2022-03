'Adulti insicuri e ragazzi impauriti'

A ciascuno il suo ruolo, che si tratti di genitori o insegnanti, mentre i ragazzi devono essere sostenuti, lasciandoli liberi di sbagliare e imparare dai propri insuccessi. Ne è convinto Andrea Maggi, professore di italiano alle scuole medie di Sacile, diventato famoso sul piccolo schermo grazie al docu-reality “Il collegio”, che questa sera (lunedì 14 marzo, ndr), sarà protagonista al webinar organizzato nell’ambito del progetto Sapremo, dedicato a giovani, genitori, insegnanti, educatori e a chiunque sia interessato di educazione.

Genitori si diventa, ma tocca studiare molto più che in passato?

“L’idea è che nessun genitore nasce come si suol dire ‘imparato’. Eppure proliferano manuali su come diventare buoni genitori e abbondano gli esperti che ti spiegano cosa fare. E’ evidente come sia l’esperienza la scuola più importante. Oggi abbiamo a che fare con una generazione di genitori insicuri - mi ci metto in mezzo pure io -. In quanto insicuri, comunichiamo ai figli le nostre insicurezze che si traducono in ansie, paure e aggressività; le stesse che molti ragazzi oggi manifestano a scuola. Sono segnali chiari di disagio che gli insegnanti ad ogni livello affrontano quotidianamente”.

La pandemia prima, la guerra in Ucraina ora. Quanto pesano questi fatti sulla psiche dei ragazzi e cosa possono fare i genitori?

“Moltissimo perché stanno avendo un impatto devastante sulla percezione del mondo da parte dei giovani. A ciò si aggiunga l’incapacità di molti adulti nel tradurre in modo corretto la realtà ai propri figli. Si parla loro della guerra come se fossero adulti, senza alcun accorgimento, peggio utilizzando spesso in maniera acritica i media. L’adulto dovrebbe fare da filtro e svolgere una funzione rassicurante. Non si tratta di nascondere i problemi, ma spiegare che viviamo in un mondo imperfetto, adattando la narrazione in base all’età di chi ascolta. La scarsa capacità di svolgere questo ruolo è un problema serio: dimostra che gli adulti hanno perso il loro ruolo di intermediari e non riescono a trasmettere ai figli quella sicurezza che un tempo molti genitori riuscivano a comunicare”.

Alle famiglie spesso si chiede un supporto nelle attività di studio. In passato i ragazzi erano più autonomi anche quando si trattava di fare i compiti. Sbagliamo?

“Sconsiglio ai genitori di sostituirsi ai figli nel fare i compiti e di condividere l’insuccesso del ragazzo quando prende un brutto voto, magari perché lo hanno aiutato a studiare. I ruoli devono essere ben distinti: i genitori facciano i genitori e lascino ai docenti il compito di insegnare. Fare bene il genitore non significa sostituirsi ai figli nel fare i loro compiti assisterli nello studio, bensì aiutarli a capire quali sono le loro difficoltà e, se del caso, parlarne all’insegnante al quale spetta il compito di trovare le strategie corrette. Anche chi insegna non deve sostituirsi ai genitori. I ruoli devono restare ben distinti, pure quando si parla di educazione dei ragazzi che spetta ai genitori. In questi ultimi tempi c’è troppa confusione su chi fa che cosa. Inoltre dovremmo riflettere sul fatto che, in questo percorso educativo, anche i ragazzi devono fare la loro parte. Che vadano bene o male è merito loro. Altrimenti il ruolo dei ragazzi diventa passivo, ma ciò causa problemi perché quando si chiede loro di mettersi alla prova sono impauriti e bloccati. Lasciamo dunque che i ragazzi possano sbagliare e rialzarsi con le loro forze”.

Quanto pesano certi modelli proposti dalla nostra società e quale ritiene sia l’atteggiamento corretto da tenere da parte dei genitori?

“I modelli di un certo tipo ci sono sempre stati; penso per esempio a Paris Hilton a suo tempo modello di riferimento di Chiara Ferragni. Oggi troppo spesso ragazzi e genitori sono privi di spirito critico e assorbono passivamente un modello considerato valido. Manca negli adulti la coscienza critica e dunque non sono in grado di trasmetterla ai figli. Dovremmo riprendere la lezione di Pasolini che, in un suo articolo pubblicato nel 1975 sul Corriere della Sera a proposito del delitto del Circeo: parlava di una società borghese e conformista, troppo concentrata sul fare denaro subito e a ogni costo. Ecco allora gli influencer che sfoggiano sfarzo e ai quali tanti vorrebbero assomigliare. Il problema sta in chi vuole imitarli, in chi non sa elaborare ciò che gli viene proposto in modo critico”.

Un tempo i ragazzi più difficili si spedivano in collegio. Ora parrebbe ci vadano solo i più benestanti. Strumento da rivalutare o dichiarazione di resa dei genitori?

“E’ vero che oggi il collegio è un istituto di élite e ciò dovrebbe farci riflettere su cosa sia diventata la scuola pubblica. Dovrebbe essere quella grande risorsa democratica che permette ai nostri giova-ni di ambire a una situazione migliore di quella dei geni-tori, di favorire l’ascensore sociale. Riflettiamo dunque su cosa è diventata, chiediamo alle istituzioni che la scuola non sia più sacrificata quando ci sono tagli di bilancio da fare e che anzi ci siano più investimenti, anche nello stipendio degli insegnanti e sulla loro qualità”.

