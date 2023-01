'Aiuta ad aiutare. The musical' raccoglie oltre 3mila euro

Supera i 3mila euro la cifra raccolta dall’evento benefico “Aiuta ad aiutare. The musical”, organizzato dal Lions Club Udine Host, assieme all’Istituto Salesiano Bearzi, e tenutosi nella palestra Don Bosco dello stesso istituto, che ha accolto 500 persone, accorse per assistere a una serata inedita e che si è chiusa con la platea in piedi a ballare sulle note di canzoni che hanno segnato la storia della musica.

A tenere banco è stato il vulcanico scienziato Mauro Ferrari, bioingegnere e ricercatore, impegnato principalmente nella ricerca sulle nanotecnologie e nel campo della bioingegneria applicate in medicina che, assieme alla Rhythm&Blues Band di Cividale del Friuli, ha alternato riflessioni libere all’intrattenimento puro.

A fare gli onori di casa è stato don Lorenzo Teston, direttore dell’Istituto Salesiano, che ha ricordato quanto il Bearzi accolga da sempre con favore iniziative musicali e di espressione artistica seguendo le parole di Don Bosco per il quale “un oratorio senza musica è un corpo senza anima. “Con l’Istituto Bearzi – ha detto il presidente del Lions Club Udine Host Alessandro Cojutti – collaboriamo da diversi anni per realizzare iniziative a favore dei giovani e degli studenti. Con questo concerto abbiamo pensato di fare qualcosa di ancora più importante a favore dell’Associazione Luca, che riunisce le famiglie di bambini e ragazzi che hanno o hanno avuto a che fare con un problema oncologico”.

Il presidente dell’Associazione, Andrea Muraro, ha evidenziato le attività svolte: “Una malattia oncologica porta una rivoluzione in famiglia. Serve assistenza pratica, economica e psicologica ma anche ospedali più attrezzati e ricerca. Cerchiamo anche di dare momenti di gioia e di festa e, nei casi in cui la malattia dia esito negativo, il nostro sostegno è più forte che mai”.

Tanti i temi toccati nel corso della serata, attraverso musica e parole: dal significato dell’aiutarsi all’importanza delle radici, dal rispetto di sé e degli altri alla possibilità di trasformare il proprio dolore in energia per fare qualcosa di buono per il prossimo fino alla capacità di imparare dai propri errori, cadere e rialzarsi.