'Calma e sangue freddo' alla Riserva del Lago di Cornino

La stagione 2021 della Riserva naturale del lago di Cornino, partita con grande slancio, offre il secondo appuntamento: per domenica 18 luglio è in programma un'interessante serata scientifica, che permetterà di scoprire i segreti del mondo degli anfibi che popolano la Riserva e, in generale, il Friuli Venezia Giulia. "Calma e sangue freddo", questo il titolo dell'evento, si aprirà alle 18 con un'escursione condotta dalla guida naturalistica Tiziano Fiorenza, che accompagnerà i partecipanti negli ambienti popolati dagli anfibi e dai loro più stretti parenti, i rettili, localmente rappresentati da un "ambasciatore" che non ha bisogno di presentazioni, la vipera dal corno. Alle ore 20, poi, presso il Centro Visite verrà proiettato il documentario "Anfibi e rettili del Friuli Venezia Giulia", prodotto da Ianus per la Rai; seguirà un dibattito, momento fondamentale per la sensibilizzazione sull’importanza ecologica di queste creature temute e spesso bistrattate, sempre più minacciate dallo sviluppo antropico e ancora vittime di infondate superstizioni. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, effettuabile inviando una mail all'indirizzo centrovisite@riservacornino.it o chiamando il numero 0427 808526.



Il Friuli Venezia Giulia è una regione di assoluto interesse conservativo sotto il profilo erpetologico: in ambienti di importanza ecologica riconosciuta, note ed emblematiche presenze - quali la salamandra pezzata - si alternano ad eccezionali rarità endemiche, come nel caso del misterioso proteo, presente sul Carso triestino.