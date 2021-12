'Capodanno a Lignano all'insegna di prudenza e buonsenso'

Il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, ha firmato l’ordinanza che fissa alle due del mattino il termine entro il quale dovrà cessare la musica nella notte dell’ultimo dell’anno. Confermato il divieto di ballo.

Il provvedimento nasce in seguito alle ultime direttive delle autorità statali nonché all’incontro con il Prefetto del 28 dicembre e punta ad adottare misure adeguate al contenimento dei contagi da Covid, che continuano a preoccupare.

Ultimo dell’anno con musica, quindi, ma solo fino alle 2 e comunque senza ballo. "C’è bisogno anche del senso di responsabilità dei singoli", sottolinea il sindaco Fanotto, che commenta così la sua decisione: "È una scelta di equilibrio che consente una certa continuità rispetto agli operatori che si sono organizzati sul territorio per intrattenere turisti e clienti della zona. Al tempo stesso si è voluto mettere un limite a situazioni che potrebbero trasformarsi in assembramenti. Di qui la scelta d'interrompere ogni tipo di musica due ore dopo la mezzanotte. Ringrazio le forze dell’ordine e le categorie economiche che hanno ancora una volta dimostrato spirito di collaborazione, così come lo staff di Lignano Sabbiadoro Gestioni che si sta adoperando per intensificare i controlli all’interno del Villaggio del gusto, che sarà assoggettato alla stessa ordinanza".

Il provvedimento entrerà in vigore dalle 18 del 31 dicembre 2021 e terminerà alle 10 dell'1 gennaio 2022.

L’amministrazione lignanese ha mantenuto un atteggiamento prudenziale rinunciando per tempo ai tradizionali festeggiamenti in piazza e alla foghera dell’Epifania.