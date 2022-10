'Cento facciate', ristrutturati tre palazzi delle Poste in Fvg

I Palazzi delle Poste di Latisana, Ragogna e Trieste 11 (via Giulio Cesare 1) sono stati ristrutturati grazie al progetto “Cento facciate” di Poste Italiane, iniziativa pensata per favorire il recupero e il restauro delle facciate esterne di 100 edifici di proprietà dell’Azienda in tutta Italia. Quelli di Latisana (Piazza Giacomo Matteotti 15), Ragogna (via XXV Aprile 1) e Trieste 11 (via Giulio Cesare 1) sono i primi tre edifici ad essere ristrutturati in Friuli Venezia Giulia nell’ambito di questo programma di interventi.

I lavori, realizzati nei mesi scorsi, hanno permesso il recupero e il restauro dei prospetti esterni dell’edificio storico al fine di restituire loro l’originale bellezza architettonica. Gli investimenti sostenuti dall’Azienda per la manutenzione del patrimonio immobiliare dimostrano ancora una volta la vicinanza di Poste Italiane alle comunità locali in ogni parte del territorio nazionale. Anche nelle province di Udine e Trieste quindi l’Azienda ha riconsegnato alla cittadinanza immobili di alto valore architettonico che da oggi, in una nuova veste, contribuiscono ad arricchire lo skyline cittadino senza però dimenticare l’importante ruolo sociale che gli edifici hanno rappresentato per tutte le generazioni e in ogni epoca.

Il progetto “Cento Facciate” si concluderà alla fine del 2023 con il restauro di cento immobili fra palazzi storici e sedi direzionali. Nell’anno in cui Poste Italiane celebra i suoi 160 anni, i Palazzi di Poste continuano a rappresentare un punto di riferimento sul territorio nazionale e ad essere un simbolo della bellezza architettonica e della storia d’Italia. I Palazzi di Latisana, Ragogna e Trieste 11, oggi come ieri, costituiscono emblema di un’epoca e ricoprono un ruolo di indiscutibile testimonianza storica e di maestosa autorevolezza.