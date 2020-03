'Contagiamoci con l’arte', tatuatori uniti per l’Ospedale di Udine

'Contagiamoci con l’arte' è il nome dell’asta di beneficenza online organizzata da un gruppo di oltre 20 tatuatori di Udine e aree limitrofe, per raccogliere fondi per il Reparto Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Udine, in questo momento impegnato nella lotta al Coronavirus.



Le opere realizzate dai tatuatori, destinate alla raccolta fondi, verranno messe all’asta online sulla pagina Facebook creata per l’iniziativa. L’asta si svolgerà online dal 25 marzo 2020, dalle 10 al 28 marzo alle 18. Le opere realizzate verranno pubblicate nella galleria virtuale sulla pagina Facebook “Contagiamoci con l’Arte” (@contagiamociconlarte) e ognuna di esse avrà una base d’asta di 100 euro.



Chiunque desideri partecipare con una donazione, potrà fare la propria offerta scrivendo un commento sotto l’immagine dell’opera scelta e indicando l’importo della propria offerta. Nel caso il donatore desideri rimanere anonimo, può mettersi in contatto tramite Messenger con gli organizzatori della pagina o con il tatuatore che ha realizzato l’opera e inviare la propria offerta in modalità privata. In questo caso saranno gli organizzatori ad inserire il prezzo dell’opera nei commenti, indicando l’importo offerto dal donatore anonimo, allo scopo di mantenere i prezzi delle opere all’asta aggiornati in tempo reale.



Al termine dell’asta, l’acquirente che si sarà aggiudicato l’opera dovrà. Le modalità di consegna dell’opera verranno concordate fra l’acquirente e l’artista che l’ha realizzata non appena la situazione lo renderà possibile.“Questa emergenza sanitaria lascerà un segno indelebile sotto la pelle di tutti noi. — commentano, portavoce dei tatuatori che aderiscono all’iniziativa, e, promotore dell’asta -. Per questo abbiamo sentito il bisogno di fare la nostra parte per sostenere l’Ospedale Civile di Udine, che in questo momento sta fronteggiando una situazione senza precedenti. Anche noi, come altri gruppi di tatuatori in Italia, abbiamo sentito il, per supportare il lavoro dei medici impegnati nella lotta al Coronavirus. Con questa asta e le opere realizzate vogliamo dare il nostro contributo”.Per informazioni: