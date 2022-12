'Corriamo liberi', Marco Anzovino con la cooperativa Thiel

"Grazie all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) e alle colleghe e i colleghi della cooperativa Thiel, ho incontrato a San Giorgio di Nogaro un gruppo di ragazzi meraviglioso con il quale ho vissuto diversi pomeriggi che non volevamo finissero mai, immersi nella creatività e nella musica. Assieme hanno scritto le parole di una canzone dal titolo: "Corriamo liberi". Assieme abbiamo composto la musica e hanno scelto di superare paure e vergogne, presentandosi davanti a un microfono per cantare il loro messaggio puro e diretto, pieno di vita. Hanno portato i loro strumenti per imparare a suonare insieme. Hanno riso, ballato (grazie anche all’aiuto di Sara Busetto), giocato. Con tutte le loro emozioni, li ho visti sicuri davanti a una telecamera mostrarsi per ciò che sono, regalandoci tutta la loro bellezza piena di generosità. Porto con me il loro coraggio e quel desiderio di correre liberi che dovremmo tenere anche noi sempre acceso".

Sono le parole dell’educatore e musicoterapeuta Marco Anzovino al termine del laboratorio di songwriting realizzato dalla cooperativa Thiel nell’ambito della collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile Bassa Friulana dell’Asufc, con la quale, per tutto il 2022 il Consorzio Il Mosaico ha realizzato interventi per preadolescenti e adolescenti, sia in gruppo che individuali.

Questo gruppo di ragazzi, nello specifico, ha iniziato il percorso a luglio: con attività libere, un laboratorio con la fotografa Valentina Balbi, un laboratorio con l’artista Simone Paulin, un laboratorio teatrale con Massimiliano Bazzana e Martina Boldarin e, per concludere, il laboratorio di songwriting con Anzovino. Il progetto generale proseguirà anche nel 2023. La registrazione e il video di “Corriamo liberi” sono stati realizzati anche grazie a Massimo Rispoli (fonico), Francesco Guazzoni e Alessandro Pasian (videomakers) che hanno pure messo a disposizione tutta la loro attrezzatura professionale.

"Buona visione – conclude Anzovino – e, se vi è piaciuto, condividetelo pure".