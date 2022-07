'Da grande farò il carabiniere!'

Tredici anni, un esame e le idee chiare: fare parte dei Carabinieri, "protagonisti di tutti gli eventi storici del Regno e dello Stato italiano”.

Partendo da questa constatazione la giovane studentessa friulana Vania Carlet ha costruito la sua tesina “L’Arma dei Carabinieri: una storia tutta Italiana”, che ha presentato all’esame di terza media nella Scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi dell’Istituto Comprensivo “Zanzotto” di Caneva.

Districandosi in varie lingue, la giovanissima studentessa ha scelto di raccontare la storia dell’Arma e anche la sua attuale struttura. A questo punto non poteva mancare la domanda da parte degli esaminatori: cosa vuoi fare da grande? Sicura la risposta di Vania: "il Carabiniere, per poter essere d’aiuto agli altri".

Una storia che è stata raccontata su Facebook sul profilo ufficiale dei Carabinieri, pronti ad aspettarla a braccia aperte in futuro.