'E cumò vi conti jo...' la scuola si apre al territorio

"Abbiamo imparato in questi tempi bui ad amare la pioggia, ci siamo scontrati con un nemico invisibile e fortissimo che ha scardinato il nostro modo di vivere, in particolare nel modo di operare con i nostri alunni", spiegano dall'Istituto comprensivo di Majano e Forgaria.

"Un anno scolastico, lungo e difficile che ci ha costretto, forse più dello scorso, a modificare strategie e metodologia innovative per permettere lo sviluppo delle competenze dei nostri studenti. L’assunto da cui partire è, dunque, cercare di infondere nei ragazzi la curiosità, la motivazione all’apprendimento e alla conoscenza soprattutto della propria storia, della propria lingua in definitiva della propria identità culturale. Abbiamo pensato di poter raggiungere non solo i nostri alunni, ma tutta la comunità, attraverso una rubrica, che sarà pubblicata a scadenze fisse, sul sito del nostro Istituto. Attraverso brevi video, proporremo svariati argomenti in lingua friulana".

“E cumò vi conti jo... questo è il titolo che abbiamo scelto, inizierà con tre incontri: Angelo Floramo ci parlerà di libri, Teresa Garzitto illustrerà le bellezze dell’Ospitale di San Tomaso, mentre Gianna Juliano ci leggerà una novella di Boccaccio utilizzando la varietà colorata della nostra lingua", spiegano ancora dall'Istituto.

"Prende quindi l’avvio un percorso che si amplierà il prossimo anno coinvolgendo tutte le persone che vorranno collaborare con noi. Le idee sono tante: la cucina delle nonne, le erbe officinali, le storie di vita, la musica e le tradizioni di ieri e di oggi, ... Siamo convinti che questi interventi favoriranno e amplieranno le conoscenze, metteranno in luce le diverse parlate della nostra lingua, aprendosi alla comunità locale, consapevoli che il connubio scuola - territorio sia un’unione vincente. Infine, e non da ultimo, vogliamo contribuire a diffondere la bellezza della nostra terra in ogni sua sfaccettatura anche con questo nostro piccolo contributo".