'Esserci sempre', 170 anni della Polizia di Stato

Martedì 12 aprile, in tutta Italia sarà celebrato il 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato ispirato al tema “Esserci Sempre”, per valorizzare l’impegno profuso nel corso del tempo per garantire la sicurezza sul territorio e contribuire alla crescita e al progresso del nostro Paese.

Diversi anche gli appuntamenti in Fvg. Nel Friuli Occidentale, le celebrazioni inizieranno alle 8 a Zoppola, località Cusano, con la deposizione di un cuscino di fiori alla stele in memoria degli Agenti della Polizia di Stato Edy Bertolini e Giuliano Santo, caduti in servizio il 12 dicembre 1987. Alle 8.45 proseguiranno con la deposizione di una Corona d’Alloro in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato al cippo commemorativo nel cortile della Questura di Pordenone. La cerimonia sarà officiata dal Vescovo della Diocesi Concordia-Pordenone monsignor Giuseppe Pellegrini, alla presenza del Prefetto di Pordenone, di una rappresentanza della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di familiari dei Caduti della Polizia di Stato.

Alle 11, nella Sala Consiliare dell'ex Provincia, in corso Garibaldi, si terrà la Celebrazione, nel corso della quale saranno consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che hanno portato a termine importanti attività.

A Udine, le celebrazioni sono in programma a Palazzo D’Aronco – Sala Ajace, dalle 10.30. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, il Questore di Udine, Manuela De Bernardin, illustrerà l’attività della Polizia di Stato e rivolgerà i saluti ai presenti. Saranno consegnati importanti riconoscimenti al personale distintosi per particolari operazioni. Prima, alle 9, in piazzale D’Annunzio e viale Ungheria, saranno resi gli Onori ai Caduti della Polizia di Stato e sarà onorata la Memoria dei poliziotti morti nella strage del 23 dicembre 1998.

Vista l’emissione il 10 aprile di un francobollo celebrativo, sarà attivato, nella Loggia del Lionello dalle 10 alle 13, un servizio filatelico temporaneo con annullo speciale.

A Trieste, la cerimonia è in programma nela Sala Maggiore della Camera di Commercio alle 10. Durante tutta la mattinata saranno presenti stand informativi ed esposti mezzi in piazza della Borsa per promuovere l’attività della Polizia di Stato.