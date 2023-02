'Festeggiare in sicurezza' ad Azzano Decimo

Martedì 7 febbraio alle 20 nella casa dello studente di Azzano Decimo l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico rivolto ai commercianti gestori dei pubblici esercizi per presentare una mini guida che definisce le modalità e le normative generali per organizzare gli eventi nel comune.

“Festeggiare in Sicurezza è un’iniziativa che ho voluto fortemente organizzare in sinergia con l’ufficio commercio, la Polizia locale e i Carabinieri di Azzano Decimo, che saranno rappresentati dal comandante Luigi Bartocci – afferma l’Assessore al Commercio, Eleonora Pigat - per dare finalmente indicazioni semplici ma precise su come organizzare gli eventi extra attività ordinaria che organizzano gli esercizi commerciali principalmente nel periodo estivo o nei fine settimana presentare per spiegare per esempio qual è l’iter burocratico/autorizzativo da seguire e come rispettare le norme di sicurezza e evitare sanzioni. Un’azione che ho ritenuto necessaria sin dall’inizio del mio insediamento e sulla quale ho messo subito al lavoro gli uffici per dare un’impronta di lavoro nuova e chiara su un’attività che rende il nostro comune vivo e attivo e che è alla base di un rapporto collaborativo e proficuo con i commercianti. La serata oltre agli interventi tecnici e dell’amministrazione, prevede un dibattito da parte del pubblico che potrà rivolgere tutte le domande utili alla sua attività".

Di seguito si riporta il programma della serata: ore 20 apertura e saluti da parte dell’Assessore al Commercio Eleonora Pigat; ore 20.15 primo intervento da parte dell’Ufficio Commercio del Comune di Azzano Decimo; ore 20.30 secondo intervento da parte della Polizia Locale del Comune di Azzano Decimo; ore 20.45 terzo Intervento da parte del Comandante dei Carabinieri del nucleo di Azzano Decimo, Luigi Bartocci; ore 21 dibattito finale ed eventuali domande.