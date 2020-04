'Frammenti del geoparco' per scoprire aneddoti e curiosità della Alpi Carniche

"Ci siamo lasciati con l'immagine di Leonardo Da Vinci impegnato in una conversazione con Michele Gortani e ci ritroviamo oggi, nel giorno del compleanno, tra gli altri, del grande genio toscano, per dirvi che vi pensiamo e che stiamo lavorando a un'estate di escursioni e attività". Comincia così il messaggio dei gestori del Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche che preannuncia un'importante novità.

"Dovremo adattare le nostre proposte a questi tempi complessi, ma siamo fiduciosi. Quando potremo ricominciare a muoverci, non ci sarà nulla di più bello (e di più sicuro!) di un'escursione all'aria aperta, dove le distanze sono naturali, per conoscere la geologia delle nostre Alpi Carniche! Mentre ci aggiriamo per le sale dei nostri musei, spolverando i reperti, e lavoriamo indefessamente a nuove escursioni (nell'immagine un collaboratore speciale impegnatissimo a individuare nuovi itinerari sulla mappa), sappiamo che voi, chiusi tra quattro mura, state friggendo, e perciò abbiamo deciso di farvi compagnia".

"A partire dai prossimi giorni inaugureremo, sul sito e sui profili social del Geoparco (cercateci su facebook e instagram), la rubrica "Frammenti del geoparco"! I nostri esperti vi racconteranno aneddoti e curiosità, per la gioia delle vostre pupille e delle vostre sinapsi. Non solo: pubblicheremo periodicamente i meravigliosi video realizati per noi da SentieriNatura. Se il geonauta non va alla montagna, la montagna va da lui...".

Info sul sito www.geoparcoalpicarniche.org