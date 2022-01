'Giro d'Italia di plogging' fa tappa a Pordenone

Domenica 23 gennaio partirà da Pordenone il primo "Giro d'Italia di plogging", più di 45 tappe in altrettante città, in più di 45 domeniche con più di 50 gruppi coinvolti migliaia di persone parteciperanno alla prima, grande iniziativa ambientale che unirà e legherà tutta Italia per tutto l'anno.



Si inizierà a Pordenone domenica 23 gennaio, per finire a Cagliari domenica 27 novembre 2022. Qui il link al gruppo Facebook del giro: https://www.facebook.com/groups/864330867611013.



"Ci ritroveremo a partire dalle 10 al parco Querini, di fronte alla stazione, dove potremo scegliere una delle zone da ripulire tra quelle individuate - spiegano gli organizzatori -. Raccoglieremo i rifiuti avendo cura di suddividerli, separando l' indifferenziato da carta, vetro e lattine. Ognuno effettuerà la raccolta spostandosi nel modo che ritiene preferibile camminando o di corsa (rispettando così la definizione di plogging: un'attività sportiva consistente nell'unione di corsa e raccolta rifiuti)".



Al termine dell'attività, intorno alle 12, dopo aver depositato i sacchi di rifiuti presso il punto di raccolta nel parco, ci riscalderemo con un buon tè caldo presso il gazebo allestito dal Gruppo Marciatori di Vallenoncello e, come simbolico 'testimone' da passare alla prossima tappa di Valdobbiadene, pianteremo un alberello.Non perdiamo l'occasione per dimostrare il nostro interesse per la cura e il rispetto dell'ambiente, partecipando numerosi al più grande e lungo evento del 2022, nato spontaneamente da un'idea condivisa con tanti piccoli gruppi in tutta Italia.Si raccomanda l'uso della mascherina e il rispetto delle norme anti-covid.La tappa di Pordenone è organizzata da ripuliAMO Pordenone () in collaborazione con il Gruppo Marciatori Vallenoncello).