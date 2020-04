'Ho visto una palla di fuoco sopra il Bernadia'

Una nuova palla infuocata questo pomeriggio ha attraversato i cieli del Nordest. La scia, prodotta da quello che si pensa essere stato un bolide o una meteora, è stata avvistata intorno alle 15.30-16 da una donna di Nimis che in quel momento stava osservando il monte Bernadia. "Ho visto un'enorme palla di fuoco sorvolare il Monte Bernadia", ha spiegato allarmata la signora ai vigili del fuoco del Comando di Udine.

L'avvistamento della friulana è avvenuto approssimativamente alle 15.30 di oggi circa, ma altre segnalazioni sono giunte ai comandi del pompieri e del Suem in Veneto, in particolar modo tra le province di Venezia e Treviso. Poche, forse a causa del lock-down, le osservazioni avvenute oggi, in particolar modo se paragonate con l'avvistamento del meteorite fotografato e immortalato da molti cittadini il 28 febbraio.

La Protezione Civile del Fvg e l'Afam, l'Associazione friulana di Astronomia e meteorologia, hanno lanciato un appello per ricevere ulteriori segnalazioni. "Preghiamo chiunque abbia visto il fenomeno di mandarci una email - hanno scritto - specificando l'ora del rilevamento, la durata, le caratteristiche del bolide, il rumore associato, la posizione dell’osservatore e la direzione".

"Nel caso abbiate scattato fotografie o ripreso video tra le 15 e le 163.0 di oggi, i cittadini sono pregati di esaminarli".

Se, dunque, tra i vostri materiali digitali registrati oggi doveste trovare una scia luminosa o una meteora, siete pregati di inviare il materiale all'indirizzo afam.star@gmail.com, oltre che a redazione@telefriuli.it.