'HOME Verso Casa', ciò che è casa per un migrante forzato

HOME Verso Casa, è il progetto della cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, organizzato in collaborazione con i comuni enti attuatori dei progetti di accoglienza di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento, che verrà messo on-line in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il prossimo 20 giugno. Un progetto che ha visto la partecipazione di beneficiari e operatori dei progetti di accoglienza dei tre comuni promotori, e che parte dalla dimensione della casa come luogo fisico, ma anche dimensione degli affetti, dove si intrecciano vissuti, storie, progetti e ricordi e dove, a causa di un’emergenza sanitaria mondiale, siamo stati costretti a barricarci per oltre due mesi.

Questo il senso del progetto: indagare ciò che è casa per un migrante forzato, per un rifugiato. Al centro ci sono le immagini, i volti, i disegni e le preziose parole di chi vive parte della propria vita in sospeso. La dimensione della casa per una persona titolare di protezione internazionale è luogo di ricordo, di famiglia, ma anche riparo transitorio, soluzione abitativa temporanea che cerca di porre le basi per la costruzione di un progetto di vita che si proietta sul domani, con i suoi sogni, desideri e speranze.



Un progetto che è anche un video e che verrà condiviso sui social e sul sito internet della cooperativa Nuovi Vicini e rilanciato dai comuni promotori dell’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, ossia di coloro che, uomini o donne, sono stati obbligati a ricreare la propria vita in un Paese che non hanno scelto. Un’umanità che cerca ‘’casa’’ nei gesti, nelle persone, negli edifici, in un mondo e in una civiltà lontana dalle origini, diversa, a volte accogliente, a volte ostile.Il video è visibile sul sito della Nuovi Vicinia partire dal 20 giugno 2020.