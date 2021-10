Procedono le conviviali del Rotary club di Tolmezzo. Cosa significa essere Rotariano oggi? "Significa, innanzitutto, essere al servizio della nostra gente, di chi abita nei nostri territori" sono le parole di Giovanni Liverani, presidente del Rotary club di Tolmezzo.

"In tanti fanno beneficenza, lanciando iniziative encomiabili. Noi intendiamo mettere a disposizione noi stessi, il nostro tempo e le nostre competenze per supportare percorsi di crescita e sviluppo culturale e sociale, prima ancora che economico. Veniamo da due anni molto difficili, ma la pandemia ha accelerato cambiamenti già in atto. La corsa al digitale sta velocizzando le comunicazioni, al punto che lavorare e vivere in montagna può rappresentare – anziché un limite – un’opportunità, dando modo di inserirsi in filiere produttive globali, mantenendo le proprie radici in un contesto ambientale capace di offrire elevati livelli di qualità della vita".

"In Regione vantiamo autentiche eccellenze, come la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, due Università, il Sincrotrone; eccellenze che trainare nuove iniziative imprenditoriali. Ebbene, fare Rotary oggi significa farsi laboratorio di idee, per vedere oltre l’emergenza contingente ed immaginare gli altri cambiamenti in arrivo, mettendo in relazione chi fa ricerca e chi fa Impresa allo scopo di creare nuove opportunità di lavoro".

In programma un nuova serata conviviale, martedì 19 ottobre, alla presenza di Camilla Corradi, co-fondatrice dell'associazione ‘Futuristi Italiani’, che interverrà, all’Hotel Carnia di Venzone, su 'I metodi per lavorare con i futuri'. Proseguono, dunque, gli approfondimenti sul tema, focalizzando - ora - l'attenzione sulle basi stesse degli studi necessari ad individuare la direzione di marcia del nostro presente.

Qui il link per assistere alla lectio di Corradi