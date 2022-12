"Se guardiamo con gli occhi di oggi a cosa è stato fatto in passato ci rendiamo conto della lungimiranza con cui chi ha proceduto alle bonifiche ha compreso l'importanza della gestione della risorsa idrica per la sua redistribuzione sul territorio. Se dall'oggi guardiamo a domani, il futuro è l'irrigazione di precisione". È il messaggio che l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier ha rivolto all'inaugurazione della mostra fotografica "Leggere il passato per immaginare il futuro. Uomini e donne dell'acqua", allestita a Udine nella Cjanive di Palazzo Mantica in via Manin 18, dal 3 dicembre all'8 gennaio (ingresso gratuito - ore 10-12, 15-18).

L'iniziativa è promossa dall'Anbi Fvg, associazione che raggruppa i tre consorzi di bonifica della regione - Cellina, Pianura Friulana e della Venezia Giulia - e si inserisce nel calendario delle manifestazioni per il Centenario della bonifica, che si erano aperte con il convegno organizzato ad ottobre in Castello a Udine.

"Da troppo tempo parliamo dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sull'acqua, sia quando questa si manifesta con esondazioni violente sia quando ne subiamo la carenza per lunghi periodi di siccità, ma stentiamo a trovare soluzioni di lungo termine - ha osservato Zannier -; per questo la Regione ha deciso di investire sui sistemi di micro-irrigazione ma anche su interventi che bilancino il ciclo dell'acqua".

Nella prossima legge di Stabilità, che andrà in discussione a dicembre, Zannier ha annunciato uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2023, 3 milioni per il 2024 e 3 milioni per il 2025 rivolto a incentivare l'utilizzo degli impianti di micro-irrigazione nelle colture.

"La disponibilità di acqua è limitata e per risparmiare sui costi abbiamo quale unica via l'efficientemente del sistema di gestione e la riduzione degli sprechi" ha ribadito Zannier. L?assessore ha concluso il suo intervento con un ringraziamento ai Consorzi di bonifica (presente la presidente Rosanna Clocchiatti) per il lavoro svolto e per le iniziative di valorizzazione della loro storia e del loro operato.