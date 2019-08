Il Parco di Sant’Osvaldo può e deve divenire patrimonio di storia e futuro

Siamo sulla scia dei 40 anni dalla legge Basaglia (180- 1978) e dei 30 anni dalla fondazione della cooperativa sociale Duemilauno Agenzia Sociale (1989/90) i cui operatori, proprio dall’esperienza dei gruppi di lavoro triestini per il superamento delle istituzioni totali, dapprima da volontari, entrarono negli ex manicomi e decisero di far diventare una volontà un mestiere.

L’Arte non Mente, che è un progetto di questa impresa sociale, non può prescindere da uno dei suoi mandati statutari: l’abbattimento del pregiudizio nei confronti di donne e uomini che vivono il disagio mentale e l’attenzione nei percorsi di salute e di inclusione. L’Arte non Mente nasce cercando un comunicatore trasversale di valori e di progetti e lo trova nell’arte, nel territorio, negli artisti, nelle associazioni, nelle istituzioni. Nulla avrebbe potuto accadere senza l’accompagnamento in questa avventura da parte del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per i Servizi Sanitari di Udine e della sua direttrice dott.ssa MariaAngela Bertoni, di Giuliana Mattellon e di Ivan Quaiattini; e al Consorzio C.O.S.M e alla coopertiva sociale Itaca. L’edizione 2019 “Genius Loci oltre l’ex Manicomio”, ancora più incisivamente delle scorse cinque edizioni, ha voluto richiamare l’attenzione sull’incuria con cui (non) ci si occupa della salvaguardia e del riutilizzo degli spazi verdi e degli edifi ci storici dell’ex OPP di Udine. Non si può accettare che (forse) questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui questi luoghi farebbero transitare memoria, cultura, arte, rispetto e riscatto.

Il Parco di Sant’Osvaldo può e deve divenire patrimonio comune di storia e futuro, arte e condivisione di valori e progetti; il fulcro rigenerativo di idee e condivisioni, abbracciare generazioni diverse che attraversino questi luoghi ove far confl uire pubblica utilità ed eccellenze del territorio. Quest’anno 40 artisti hanno creato opere, installazioni e performance, introiettando la storia, leggendo le testimonianze, visitando i padiglioni abbandonati, per creare quell’opera esclusiva che parlasse da sola. La narrazione artistica lungo il percorso pare scritta da una unica mano, le barche che accolgono, i neuroni che si manifestano, le gabbie che avvertono e poi i 17 artisti nella ex casa delle suore, la personale nelle ex cucine e ancora presi per mano da sessanta fi gure schierate, il libro aperto, il riscatto delle donne tra le sottovesti, i fi ori e il petalo, per poi andarle a trovarle a casa loro, queste donne, nel padiglione di contenzione femminile evocate da 20 opere di vari artisti e poi uscire, accolti dall’opera monumentale che accoglie quattro fi gure a cui è rimasta solamente l’anima ingabbiata. L’eccezionalità delle opere create al Padiglione 9 partono con una profonda condivisione con gli artisti partenopei Stefano Forgione e Giuseppe Rossi che insieme formano il famoso DuoTTozoi il cui progetto li rende riconoscibili a livello internazionale: GeniusLoci.

E’ attraverso l’attivazione in forma di workshop che ha reso l’esclusività della mostra, permettendo di lavorare in modo insolito anche per lo stesso Duo, sulle opere che ogni artista ha proposto, sottoponendole poi alla ricerca tipica dell’arte del DuoTTozoi.

Nel giardino del padiglione 9, è stato allestito uno spazio pensato come un’ “osteria” conviviale aperta a tutti per condividere la musica, le parole, gli attimi, gestito in condivisione con un importante progetto di inserimento lavorativo e sociale “BarSport CircoloArci” con i “Bistroquette”. Ancora altre situazioni ci hanno indotto alla considerazione della bellezza nel rispetto del Genius Loci: le performance “La Mente che Danza” di Giorgia Cuttini con il suo gruppo di ballerini, Sara Lamanda unica protagonista della performance “Rispondimi”, la performance di Adele Ceraudo con il famoso fotografo Carlo Mari, la proiezione del video “Io non sono matta” della stessa Adele Ceraudo per la regia di Duccio Forzano, l’intervento di Antonella Bukovaz della Stazione di Topolò, e così via con nomi affermati e produzioni di qualità nello stimolo della condivisione di un progetto comune. Sulla carta stampata e sugli altri media, pur diffusamente, si è raccontato quello che è possibile raccontare a parole, le forti emozioni che questo luogo produce vanno vissute qui. C’è bisogno del visitatore che transiti, viva e racconti ad altri dove è stato, cosa ha visto, come si è sentito. Persone che qui hanno lavorato negli anni bui del manicomio, sono ritornate solo ora, per osservare quali altre parti di sé il Parco mostra attraverso la bellezza, in quei momenti, quando la luce del giorno lascia lo spazio alla notte. Le ombre hanno duplicato le opere, mostrato altri aspetti, altri scorci e la musica ha incorniciato i nostri incontri, “pare che il riscatto per le donne e gli uomini che qui hanno visto consumare la loro vita, sia avviato” (cito dal pensiero di una ex infermiera che qui ha lavorato per 17 anni intorno agli anni ’60). Dall’8 giugno fi no al 7 luglio, tra simpatia e valori, tra leggerezza ed emozioni, tra concerti e performance, tra una buona birra e un assaggio culinario, L’Arte non Mente, tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 18,30 a mezzanotte, ha ricevuto oltre 6.000 visitatori.

"Abbiamo potuto condividere la conoscenza di Tiziana Novello - spiegano gli organizzatori -che attraverso la sua ricerca ci ha condotto sulle vecchie cartelle cliniche ritrovate, abbiamo percorso lo spazio dei padiglioni abbandonati con Ulderica Da Pozzo e Paolo Mosanghini, ma abbiamo anche riso con il gruppo teatrale dei “Teatrarum”, e parlato di sport come mezzo di inclusione sociale con Archivio Italiano Giochi e il gruppo di calcio Via Marangoni 105, abbiamo accolto i bimbi con i giochi interattivi del Ludobus, e tanto davvero tanto altro ancora. Gli artisti che hanno condiviso con noi il percorso di preparazione li abbiamo ritrovati a parlarci di opere, luoghi, storie di persone, hanno fatto transitare dalla loro voce quella parte di sé che hanno lasciato qui nelle loro opere. Sono state guide emozionali e integerrime nell’accompagnarvi in un vissuto di incontro con l’arte, senza inibizioni altisonanti. Il pubblico ha sublimato emozioni attraverso le ballerine del progetto “La Mente che Danza” diretto da Giorgia Cuttini, piuttosto che con la performance signifi cativa di Sara Lamanda “Rispondimi !” La nostra madrina Vania Gransinigh conservatrice dei Civici Musei Casa Cavazzini, ci è stata vicina con i suoi pertinenti consigli, e la prof. Francesca Agostinelli ha guidato il numeroso e attento pubblico durante l’inaugurazione.

Orgogliosamente ringraziamo per aver sostenuto, insieme a noi l’evento, la Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi per il Patrocinio della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, ma anche per il suo incoraggiamento; il Comune di Udine e in particolare l’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, primo fi rmatario della volontà di tutela di memoria storica e botanica dell’ex Manicomio, per la quale sono già state raccolte circa 1.100 firme in cinque serate; la Fondazione Friuli il cui ringraziamento particolare va al Presidente dott. Giuseppe Morandini anche per aver vissuto con noi le emozioni di una visita; la Regione FVG per la concessione del patrocinio, e la neo-nata associazione Opifi cio330 per averci sostenuto nell’utilizzo degli spazi e con un’amicale collaborazione, la cooperativa Partecipazione e in particolare Ali Zougari per aver collaborato all’installazione di elaborate opere artistiche. Un ringraziamento va ad Alessio Musella per la collaborazione alla comunicazione web di tutto l’evento. Ringraziamo tutti gli amici artisti che hanno sublimato il dolore di cui sono intrisi quei muri, trasformandolo in bellezza, tramite opere cariche di signifi cato e di pathos, partecipando al riscatto della memoria di 100.000 persone che dal 1904 qui hanno consumato la loro vita. Crediamo sia stato proprio questo il compito dell’arte, dentro ad un processo più complessivo di cura della persona e dei luoghi assieme ad essa. È stato un mese denso di emozioni importanti, di condivisione, di rifl essione, ma anche di allegria e convivialità. Ma L’Arte non Mente – Genius Loci Oltre l’ex Manicomio non si ferma qui, ci rivedremo presto per la presentazione del catalogo e del video di tutto l’evento - assicurano gli organizzatori -".