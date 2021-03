'Il territorio, l'arnica montana e la flora spontanea di Piancavallo'

ll Circolo d'arte e di cultura "Per le antiche vie" ha organizzato un concorso fotografico dedicato al territorio di Piancavallo. Il concorso è iniziato lunedì 1° marzo e termina domenica 11 luglio. Sul sito web del Circolo si possono scaricare tutti i documenti necessari per iscriversi e spedire le fotografie. Al concorso hanno aderito vari partner, tra i quali PromoTurismoFvg, il Comune e la Pro Loco di Aviano e l'azienda Armo1191 per l'organizzazione generale, oltre ad altre aziende per la fornitura di premi e buoni spesa.

"I partecipanti sono invitati a raccontare e valorizzare questo territorio del Friuli Occidentale, attraverso i loro scatti riguardanti paesaggi, flora, fauna, architettura e lavoro, fra storia, tradizione e innovazione. Le foto devono preferibilmente raffigurare elementi riconoscibili. Il concorso ha l’obiettivo pratico di creare un archivio fotografico importante e nuovo a scopo divulgativo e turistico, che illustri opere e attività dell’uomo e aspetti naturalistici", spiegano gli organizzatori.

Per informazioni scrivere a: info.piancavallo@promoturismo.fvg.it