'Il tesoro di Aureliano' per i 100 anni della Filologica

Per concludere i festeggiamenti del suo centesimo compleanno la Società Filologica Friulana fa un regalo a tutti i bambini con l’uscita di un libro illustrato dedicato alla storia di Aquileia. Si intitola “Il tesoro di Aureliano” e racconta la giornata di un bambino che si aggira fra il porto, il foro e i mercati della città romana insieme ad un vivace gruppo di amici. Uscito dalla penna essenziale e documentata di Giovanna Zordan e dalla matita scrupolosa e ricca di dettagli di Barbara Jelenkovich il libro conferma una coppia ormai collaudatissima a cui si deve anche “San Nicolò e il piccolo Krampus”, ambientato nei boschi intorno a Tarvisio, e “Una giornata con Berta”, la piccola longobarda di Cividale, entrambi pubblicati da Filologica. Chi sfoglia la loro ultima creazione non può che perdersi fra le tessere del mosaico pavimentale della basilica aquileiese o fra le mille sfumature di verde del canneto della palude e le pagine scorrono veloci con la possibilità di scegliere fra quattro lingue diverse: italiano, friulano, inglese e tedesco. Avvicinandosi alla storia di Aquileia i bambini e le bambine di oggi conosceranno le loro radici e scopriranno che i bambini di allora sono uguali a quelli di oggi. Rivivere il proprio passato permetterà loro di sognare il proprio futuro, conservando un patrimonio che appartiene a noi e a chi verrà dopo di noi. Il libro è già disponibile presso lo spazio di vendita della Filologica e nelle migliori librerie della regione. Per conoscere Aureliano e i suoi amici, i bambini sono invitati ad una serie di appuntamenti che si susseguiranno durante il mese di dicembre. Il primo sarà domenica 8 dicembre alle ore 11:00 presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, che ospiterà una presentazione unica in compagnia delle autrici, pronte a raccontarci tutti i segreti di Aureliano, dell’attore Michele Polo che ne interpreterà la storia, e dei professionisti del servizio educativo del Museo, che faranno avventurare i bambini fra le sale con una straordinaria caccia al tesoro (su prenotazione scrivendo a museoaquileiadidattica@beniculturali.it o chiamando il numero 0431 91035 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00). In occasione di Santa Lucia, giovedì 12 dicembre alle 17, Aureliano sarà presentato a Udine, nella Cjanive di palazzo Mantica in via Manin 18 (sede della Filologica), dove sarà allestita la mostra delle tavole originali realizzate dalla Jelenkovich e sarà proposto un divertente laboratorio per i bambini che saranno chiamati a coniare la loro moneta, come veri imperatori romani! L’ultimo appuntamento sarà sabato 21 dicembre alle 10,30 a Romans d’Isonzo presso il centro civico in Palazzo Pasian Candussi con lettura e laboratorio in compagnia delle autrici. Per info www.scuelefurlane.it (0432.501598 info@scuelefurlane.it).