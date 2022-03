'In questo momento difficile dobbiamo generare cura e bellezza'

Dall'analisi di una situazione, su molti fronti, davvero drammatica, un messaggio di speranza. Rivolto sopratutto alle donne, ma non solo. Perchè anche dalle situazioni difficili può nascere qualcosa di bello e di buono.

E' quello che lancia Silvia Zia, titolare della boutique Silsorì di Monfalcone. Da imprenditrice si rivolge proprio alle donne, quelle che, a dirla come lo scrittore Aldo Cazzullo, “salveranno la terra”.

La guerra in Ucraina, la crisi economica, ma anche altri aspetti negativi l'hanno spinta a mettersi allo scoperto. Ma non farsi pubblicità. “In coincidenza con la settimana della moda, dopo due anni di assenza, la fiera di Milano mi ha riportato a vagare tra i padiglioni. Ho incontrato – racconta - nuovi e speranzosi visi di produttori del made in Italy, spazi vecchi occupati da un silenzioso vuoto e un Salvini scortato da una flotta di agenti, in cerca di che? Con-Senso? A tal punto che mi sono chiesta, ma il mondo della moda fatto così ha ancora senso? Un mondo che genera un'aria festosa, come può sposarsi con le immagini di carri armati e il rumore dei fucili?”.

La moda, secondo Silvia Zia, "deve rivedere molto in fatto di proposte, atteggiamenti e comunicazione" e lei riflette sul suo ruolo d'imprenditrice in questo settore in difficoltà da anni. Ha scelto di portare avanti una causa fondamentale, con le sue uniche armi.

“Parlo alle donne come me, che gestiscono piccole attività. Non affannatevi a riempire gli scaffali di merce – prosegue - ma riempite le vostre attività di un prodotto necessario che ormai scarseggia. Parlo di attenzione, accoglienza e professionalità. Offrite un posto dove per alcuni istanti gentilezza, colore e bellezza appaghi e faccia respirare l'anima. Un luogo dove ancora è possibile parlare di emozioni e indagare sulla necessità vera di un acquisto e troverete che tutti noi siamo in cerca di cura. Abbiamo il dovere di generare bellezza!”.

Tutto questo, rimarca, attraverso i modi più semplici che conosciamo. “Io voglio dare il mio contributo. Sogno di sentire il colpo di un cannone che attraverso polvere colorata, metta fine a questa folle guerra... daremo ragione a chi ci insegna che la magia esiste e che per crescere, i bambini, hanno a disposizione un unico pianeta. Come sempre le sole e uniche vittime di un mondo senza colore”.