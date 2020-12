'Inside the Nature journals', conferenza al Collegio Fonda

Venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 18:30, si terrà una videoconferenza su Zoom tenuta da Nicky Dean, Chief Editor del Nature Energy journal, dal titolo: Inside the Nature journals: an editor’s eye view of scholarly communication.



La conferenza è organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste. Si invitano gli interessati a richiedere al Collegio Fonda, soltanto via e-mail, l’invito Zoom con i dati per connettersi, al seguente indirizzo email: ingrid.pellis@collegiofonda.it