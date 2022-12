'Insieme contro le truffe' a Ronchi dei Legionari

L'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari in prima linea per contrastare e combattere il fenomeno della microcriminalità. Con due iniziative. Nell'ambito del ciclo di incontri 'Insieme contro le truffe', organizzati espressamente dall'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l'assessorato alla cultura e la biblioteca Sandro Pertini, nei giorni scorsi sono stati forniti alla popolazione alcuni consigli utili per quanto riguarda le truffe e i furti nelle abitazioni.

“Ringrazio il capitano, Davide Franco, e il maresciallo maggiore, Mario Egidi, dell'Arma dei Carabinieri – sono le parole del vicesindaco, Enrico Papais - per aver dato la loro disponibilità ad essere protagonisti di questo importante momento di confronto. La serata era dedicata per lo più alle persone anziane e fragili, ma, nell'occasione, ho voluto specificare che tutti, indipendentemente dall'età, possiamo essere vittime di questi sgradevoli eventi”.

I principali suggerimenti che sono stati dati, oltre a quelli già presenti sulla pagina web ufficiale della municipalità ronchese, sono quelli di chiamare il numero unico delle emergenze (112), segnalare movimenti sospetti, e se possibile, evitare lo scontro con i malviventi, bensì cercare di carpire più informazioni possibili per aiutare le forze dell'ordine nella loro attività investigativa. Qualora possibile, inoltre, sarebbe meglio installare adeguati sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni o aziende.

E proprio al fine di favorire l'installazione di questi sistemi, l'amministrazione comunale ha deciso di erogare dei contributi economici nei confronti di coloro che abbiano effettuato questo genere di spese nel 2021. In bilancio sono già stati inseriti 8mila euro.

La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 12 del 16 dicembre. Potranno presentare la domanda ed accedere al contributo regionale coloro che siano residenti a Ronchi dei Legionari nell'immobile oggetto dell'intervento e siano anche proprietari dello stesso. Sono ammessi al contributo i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione, i sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate e inferriate.

L’importo massimo di spesa ammessa a contributo è stato fissato in euro 2.500, Iva inclusa, mentre non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a 500 euro, Iva inclusa. Il contributo erogabile è pari al 60% della spesa ammessa e, pertanto, non potrà essere superiore a 1.500 ed inferiore a 300 euro.