Il Progetto CoScienze declina lo studio dei saperi scientifici e la riflessione teologica nell’ambito delle Learning City Unesco, rete di 223 comunità e città in 51 Paesi del mondo, tra le quali anche Trieste dal 2020, che hanno abbracciato l’idea dell’imparare per tutta la vita come essenziale per lo sviluppo della società. In una Learning City l’apprendimento non è una questione “individuale” ma un percorso che coinvolge una “comunità diffusa di apprendimento”.

A questo assunto risponde la collaborazione fra due progetti di ricerca inizialmente distinti, condotti rispettivamente da E361, per la parte relativa allo studio della Coscienza e dell’Identità, e dal Laboratorio Scienza e Fede, in merito allo studio della relazione tra i saperi scientifici e la riflessione teologica. Con il Progetto CO-Scienze si avvia, di fatto, un processo di condivisione interattiva di conoscenze, competenze, strumenti di apprendimento diffuso e rivolto alla comunità.

Giovedì 17 febbraio alle 18 all’Urban Center di corso Cavour 2/2 si parlerà di L’universo come culla della vita con Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, università, ricerca e famiglia; Franco Scolari direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone e Ceo del cluster regionale delle scienze della vita; Francesco Longo Professore Associato dipartimento di fisica UniTs; Giovanni Vladilo - Associate Astronomer at INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Trieste Astronomical Observatory; Manuela Riondato- Facoltà Teologica del Triveneto; Ariel Haddad Rabbino Capo della Slovenia e Direttore del Museo della Comunità Ebraica di Trieste.