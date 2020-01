'La notte olimpica. Gli agoni nell’antichità' per il liceo Leopardi-Majorana

Si terrà venerdì 17 gennaio 2020 la 6^ edizione della Notte nazionale del liceo classico, iniziativa alla quale il liceo Leopardi-Majorana ha aderito fin dalla prima edizione. Per l’occasione, la sede centrale del LeoMajor sarà aperta dalle 20.00 alle 24.00, per accogliere quanti vorranno partecipare all’evento, che ha la finalità di promuovere e valorizzare un indirizzo di studi che da sempre rappresenta l’eccellenza della scuola italiana. Anche nella realtà del nostro territorio, il liceo classico può vantare una consolidata tradizione di rigore scientifico e di coerenza con uno studio che fonda il proprio valore nelle radici più profonde e significative della civiltà e della storia. Lo sguardo tuttavia non è rivolto semplicemente al passato, ma punta a formare nei ragazzi di oggi, che vivono pienamente il loro presente, un solido pensiero critico, in grado di interpretare la realtà e di orientare le scelte, sia personali che sociali.



Tema scelto dal liceo pordenonese per l’evento di quest’anno è “La notte olimpica. Gli agoni nell’antichità”. Nella serata saranno realizzati incontri, conferenze, giochi, laboratori, intermezzi musicali, rappresentazioni teatrali, e … tanto altro. Non mancherà il tradizionale buffet, anche quello all’insegna della classicità. Tutti sono invitati!