'Le donne rendono completa la scienza'

Sono stati giorni intensi, quelli della sesta Assemblea Generale della Owsd, l'Organizzazione delle donne scienziate per i paesi in via di sviluppo, in corso a Trieste dall'8 al 19 novembre. Ma non è ancora finita.

Nella giornata di domani, venerdì 19 novembre, dalle 12 alle 16, presso l'hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste (Riva del Mandracchio, 4), si terrà la cerimonia di chiusura dell'Assemblea, che il cui titolo è "Women, science and development" (Donne, scienza e sviluppo).

L'Assemblea generale, che ha sempre riunito in presenza oltre 500 donne scienziate di paesi del Sud del mondo — l'ultima si è tenuta nel 2016 in Kuwait — è stata allestita in modalità virtuale e ibrida a causa del COVID. Oltre 1.600 le donne che hanno seguito, in media, ogni giorno l'evento in remoto, per condividere esperienze scientifiche e testimonianze, presentare ricerche, creare nuove collaborazioni e progetti di sviluppo sostenibile.

Nella giornata conclusiva, dalle 12 alle 13, porteranno il loro saluto in presenza Romain Murenzi, Direttore esecutivo dell'Accademia mondiale delle scienze per il progresso scientifico dei paesi in via di sviluppo (UNESCO-TWAS), l'Assessora regionale alle finanze, Barbara Zilli, e la Vice-Sindaca e Assessora comunale con deleghe a Comunicazione, Teatri, Sistemi Informativi e Telematici, Pari Opportunità e Semplificazione Amministrativa, Serena Tonel.

Parleranno poi i rappresentanti delle maggiori istituzioni scientifiche triestine, incluse l'Elettra Sincrotrone, la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT), l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), l'Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l'Università di Trieste e l'Università di Udine.

Interverranno, in video, Patrizio Bianchi, Ministro dell'istruzione e Alberto Quadrio Curzio, Presidente emerito dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Dalle 14 alle 16 si collegheranno in diretta le rappresentanti di 12 dei cosiddetti Capitoli Nazionali della OWSD. Tali Capitoli — 45 in totale, in altrettanti paesi del Sud del mondo — sono network locali di scienziate che fanno rete per condividere competenze scientifiche, e affrontare sfide e problematiche locali inerenti alle attività di ricerca (e alla vita stessa). Domani, interverranno le portavoce del Benin, Botswana, Camerun, Guatemala, Giordania, Kenya, Marocco, Nepal, Palestina, Ruanda, Sri Lanka, Tanzania e Zimbabwe.

"Si tende ancora a considerare la scienza come un'attività svolta da persone parzialmente scollegate dai problemi di tutti i giorni, chiuse nelle loro comunità scientifiche, che sono in gran parte comunità maschili," osserva Tonya Blowers, Coordinatrice della OWSD. "La nostra conferenza ha invece mostrato la grandissima varietà di donne brillanti che si impegnano nella ricerca, per trovare soluzioni concrete ai problemi attuali che affliggono il mondo".

"Le donne scienziate sono un'autentica forza in grado di cambiare le regole dei giochi," commenta entusiasta dal Sud Africa Jennifer Thomson, Presidente della OWSD. Per questo motivo, la Presidente auspica che i successi ottenuti finora possano essere moltiplicati ovunque ci siano donne che fanno fatica a trovare il loro posto al sole. La modalità virtuale di quest'anno, inoltre, ha avuto un aspetto molto positivo: ha permesso di raggiungere e di coinvolgere nell'Assemblea, come mai prima, quasi 2.000 scienziate.

A riprova dell'ampia portata dell'evento vale la pena ricordare che, nei giorni scorsi, hanno partecipato all'Assemblea Generale della OWSD anche Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia; Maria Cristina Messa, Ministra dell'università e della ricerca; Maria Chiara Carrozza, dall'aprile 2021 prima donna Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Fabiola Gianotti, Direttrice generale dell' Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN); l'economista Bina Agarwal, specializzata in questioni di genere; e Angela Saini, giornalista britannica autrice di libri su scienza e disequilibri di genere.

Anche il presidente dell'UNESCO-TWAS, Mohamed Hassan, ha voluto inviare il proprio augurio per il futuro della OWSD, dicendo: "Il vostro è stato un lungo viaggio, finora. Ma questo è solo l'inizio. La forza della OWSD risiede nel numero delle sue scienziate e nella loro capacità di uscire dagli schemi quando serve. Avete una nobile causa da compiere: siete in un momento storico perfetto, in cui il mondo sembra disposto ad accogliere la vostra missione".