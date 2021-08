'Lignano in...Moda' ospita la finale regionale di 'Miss Sport Fvg'

Lunedì 9 agosto, alle 21, sul palco della Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, ritorna il tradizionale appuntamento con 'Lignano in…Moda' ideato dall’agenzia Modashow. L'evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, dell’Agenzia Turismo Fvg e di Cna Federmoda.

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, dovuta all'emergenza Covid-19, ritorna nella località balneare friulana l’evento fashion che, da vent’anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di sfilate e per coloro che vogliono scoprire le anteprime delle collezioni moda.



Sul palco le indossatrici sfileranno indossando le proposte moda scelte da alcuni commercianti della Città e del suo comprensorio, nonché le creazioni di Barbara Miele di Cordenons e di Cristina Mocchiutti di San Giovanni al Natisone, rispettivamente vincitrice e finalista dell’ultima edizione del concorso per stilisti 'Moda d’Autore' a Lignano.



Per la prima volta 'Lignano in…Moda' ospiterà un evento legato a Miss Italia. Alla Beach Arena, infatti, oltre alla tradizionale sfilata, si terrà anche la finale regionale che metterà in palio il titolo di 'Miss Sport Friuli Venezia Giulia'.

La vincitrice sarà ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia.

L'ingresso per assistere alla sfilata sarà gratuito e consentito in ottemperanza alle misure vigenti in materia di emergenza Covid-19. I posti saranno limitati..