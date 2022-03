'Mœbius - Alla ricerca del tempo' chiude con una visita speciale

Domenica 13 marzo è l’ultimo giorno di apertura dell’esposizione "Mœbius - Alla ricerca del tempo” che celebra la straordinaria produzione artistica di Jean Henri Gaston Giraud, alias Mœbius, allestita da PAFF! nelle grandi sale espositive di villa Galvani.



Per l’occasione sarà presente a Pordenone, in una visita speciale, la figlia del grande artista Nausicaa Giraud che alle 17 di domenica 13 marzo condurrà la visita guidata per i visitatori. Nausicaa è attrice e ha dato, tra l’altro, la propria voce ad "Arzak Rhapsody”, miniserie televisiva animata tratta dal ciclo a fumetti di "Arzak" le cui tavole originali sono presenti in mostra. Il suo nome, peraltro, sembra sia stato scelto dal padre ispirandosi al personaggio di "Nausicaä della Valle del vento”, opera del grande mangaka Hayao Miyazaki: tra i due maestri correva grande stima tanto che nel 2004 realizzarono insieme una grande mostra a Parigi.



La visita sarà condotta in lingua inglese con traduzione consecutiva di Roberto Fratantonio. L’accesso è a numero limitato: per le prenotazioni è necessario accedere al sito www.paff.it e compilare il form.



Le visite guidate sono previste anche sabato 12 marzo alle 11 e alle 16 e domenica 13 marzo alle 11, a cura di Roberto Fratantonio.