'NaTour SummerLab - di Paese in Paese' fa tappa a Ronchi

Toccherà anche Ronchi dei Legionari, il 30 luglio e il 10 settembre, l'iniziativa “ NaTour SummerLab - di Paese in Paese”, promossa dall'associazione Fantasticamente, alla quale la giunta comunale ha fornito il suo patrocinio. In particolare l'appuntamento, che si svilupperà dalle 17.30 alle 19.30 ed è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni, si svolgerà venerdì 30 luglio, in via delle Volpi e venerdì 10 settembre, nel giardino del circolo Acli. In caso di maltempo il laboratorio, alla scoperta del territorio e delle zone della città, si svolgerà la domenica successiva, dalle 9 alle 11. Le iscrizioni sono già aperte ed informazioni si possono ottenere telefonando ai numeri 3293333241 e 3405721487. Non è prevista la prenotazione, ma i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Un'iniziativa che vuole promuovere, attraverso il gioco ed i laboratori, il valore ed il rispetto per l'ambiente come finalità educativa di grande importanza oltre che di aggregazione. NaTour SummerLab è un progetto dell'ambito socio assistenziale del basso isontino che, come detto, si sviluppa in parchi e aree verdi della zona, come a Ronchi dei Legionari appunto.

“Abbiamo fornito volentieri il nostro patrocinio – ha detto l'assessore all'istruzione, Mauro Benvenuto – anche perchè questa amministrazione comunale sostiene da sempre le iniziative rivolte alla collettività, con particolare attenzione al settore educativo ed al mondo scolastico. E questa va proprio in questa direzione ed è un piacere accogliere tali laboratori con finalità di carattere laboratoriale e ludico e con momenti di gioco ed incontro nella natura all'interno del territorio”.