'Noi ci siamo', flash mob anti-violenza ad Aquileia

Questa mattina ad Aquileia, a pochi metri dall'antica Basilica, si è tenuto un Flash Mob di mobilitazione contro la violenza sulle donne. L'emozione era palpabile, nel ricordo dell'ultima vittima di femminicidio, la 66enne aquileiese Marinella. Un centinaio le persone presenti, donne e uomini, alle quali si aggiungono decine di adesioni, anche di rappresentanti delle istituzioni. Ognuno sentiva il bisogno di partecipare a un abbraccio collettivo, per un totale di 180 adesioni alla manifestazione.

C'erano anche due associazioni che si occupano da anni di contrastare la violenza sulle donne: ZerosuTre di Udine, la cui rappresentante Isabella De Giglio ha letto il manifesto dell'evento a nome di tutto il comitato organizzatore, e SOS Rosa, che ha parlato del proprio impegno presso lo sportello di accoglienza rivolto alle donne, collocato in municipio ad Aquileia.

Tutti i presenti si sono uniti in due cerchi concentrici, ognuno stringendo in mano il capo di un nastro rosso, in modo da costituire una catena umana senza interruzioni. Questo ha consentito di mantenere il distanziamento fisico necessario in base alle norme anti-Covid e, allo stesso tempo, rinsaldare un legame di solidarietà, manifestando la volontà collettiva di essere presenti per supportare le donne che vivono situazioni di violenza.

Vista l'ottima riuscita della manifestazione e la significativa risposta della cittadinanza, il Comitato 'Noi ci siamo' sta già riflettendo su prossime iniziative.