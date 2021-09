'Nonno più' a Delneri, de Eccher e Napoli. Premio speciale ai Nonino

Un altro anno di sofferenza causa Covid e, come già nel 2020, l’occasione di celebrare le vittime della pandemia e di far trascorrere alle persone della terza età una giornata di serenità. Il 2 ottobre a Udine, nel Centro Congressi delle Grazie in via Pracchiuso, si terrà l’11esima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Per la sesta volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Nonno Più” che punta a premiare i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”.

I vincitori, ufficializza il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis, presente anche il direttore della Fondazione Friuli Luciano Nonis, sono l’ex calciatore dell’Udinese Luigi Delneri, la decana del mondo dell’industria Marina Bonazza de Eccher e il presidente di Federsanità Anci Fvg Giuseppe Napoli.

"Anche quest’anno abbiamo raccolto centinaia di segnalazioni che testimoniano l’interesse per l’iniziativa", sottolinea De Michielis. "Una Festa dal grande valore sociale, che ci consente anche di ricordare il più generale impegno della 50&Più a supporto dei pensionati", aggiunge il vicepresidente vicario Pietro Cosatti. A quelli consegnati a Delneri, de Eccher e Napoli, si aggiungerà il premio “speciale” a Giannola e Benito Nonino, storica famiglia di distillatori, ospiti d’onore della cerimonia di premiazione nella sala Valduga della Camera di Commercio in piazza Venerio, in programma alle 10.30 con la presentazione della giornalista Silvia De Michielis e l’intrattenimento della violinista Anna Nash e del duo musicale Barbara Errico e Andrea Castiglione.

La Festa, nel pomeriggio, si aprirà alle 17. Necessaria la prenotazione telefonando allo 0432/538707. In scaletta, con la presentazione della giornalista Francesca Spangaro, Broadway Dance Studio, l’esibizione della violinista Anna Nash, il mentalista Simone Ravenda, la giovane talento vocale Giulia Carnieletto, la stella della canzone friulana Giulia Daici con la piccola Sofia Maria e Simone Rizzo e infine il clou con l’ex Pooh Riccardo Fogli.

Anche quest’anno Maico, azienda leader nella distribuzione di protesi acustiche, sostiene 50&Più per manifestare la vicinanza e l’apprezzamento ai nonni del territorio che rappresentano una grande ricchezza del nostro tessuto sociale. Il giorno dopo la Festa dei nonni, domenica 3 ottobre Maico scenderà in Pazza a Udine per “Nonno Ascoltami”, l’evento dedicato alla prevenzione dell’udito.