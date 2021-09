'Nonno più', Delneri, Bonazza de Eccher e Napoli in fuga

L’ex calciatore e mister dell’Udinese Luigi Delneri. La decana del mondo dell’industria Marina Bonazza de Eccher. Il presidente di Federsanità Anci Fvg Giuseppe Napoli. Sono, al momento, i più votati nelle tre categorie del sesto concorso “Nonno Più” promosso dalla 50&Più di Udine che punta a premiare i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”, sorpresa finale che resta top secret.

"Stiamo raccogliendo all’indirizzo e-mail festadeinonniud@gmail.com decine di segnalazioni che testimoniano l’interesse per l’iniziativa. La partita è ancora aperta in tutte le categorie", fa sapere il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis. C’è tempo fino al 23 settembre, giorno in cui, in conferenza stampa, saranno ufficializzati i vincitori. Sempre in conferenza stampa la 50&Più darà i dettagli della premiazione, in programma il 2 ottobre in Camera di Commercio, e della tradizionale festa dei nonni, undicesima edizione, che si svolgerà nella sala congressi delle Grazie in via Pracchiuso. Tra gli ospiti, l’ex Pooh Riccardo Fogli e la violinista Anna Nash.

"Nel rispetto delle misure anti contagio – precisa De Michielis –, credo che riempiremo tutti i 150 posti concessi".

La 50&Più informa inoltre che il logo della manifestazione, scelto tra 12 quadri in esposizione da fine luglio al Città Fiera, è stato realizzato da Rachele Tuker.