'Nuova mobilità per Udine, si ascoltino i cittadini'

Un anno fa è stato istituito dal Comune di Udine il Tavolo per la mobilità, per definire il nuovo piano del traffico per il centro storico. Chiamati a farne parte, oltre alle associazioni di categoria (Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti Udine) e agli ordini professionali (Ingegneri, Architetti e Geometri di Udine), anche rappresentanti dei cittadini, come Consumatori Attivi e Comitato Autostoppisti.

“In questi giorni – spiegano proprio dalle associazioni - si parla di una prima ipotesi di regolamentazione della mobilità nel centro urbano. Una soluzione che, a oggi, non è stata ancora portata al Tavolo (che per altro si è incontrato solo due volte) e non è stata condivisa con diversi dei soggetti coinvolti. Si parla di chiusura totale al traffico di alcune centralissime vie di Udine. I residenti, al momento, non sono stati interpellati, ma la proposta è stata presentata solo alle associazioni dei commercianti e degli artigiani”.

“La chiusura totale del traffico in alcune aree darà maggiore pregio alla città sotto diversi punti di vista, ma può creare rilevanti problematiche a chi vi abita se non viene integrata con soluzioni che possano venire incontro, ad esempio, a disabili e anziani. Inoltre, sono necessarie regole chiare per l'eventuale accesso ad aree con limitazioni di circolazione per non ripetersi la triste vicenda di due anni fa che ha visto elevare da parte della Polizia locale, in quattro mesi, 30mila sanzioni nei confronti di operatori economici e cittadini. Ricordiamo – prosegue Consumatori Attivi – che chi aveva deciso d’impugnare i verbali anche grazie al nostro intervento se li è poi visti annullare”.

“Auspichiamo, dunque, che l’assessore Loris Michelini convochi il tavolo di lavoro e che le ragioni dei residenti siano ascoltate, per evitare che le abitazioni del centro storico siano abbandonate con un danno enorme per la città”, concludono le associazioni.