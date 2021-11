'Orange The World' contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per la prima volta il Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone, in collaborazione con il Soroptimist International, ha aderito all’iniziativa “Orange the World”, slogan assunto nel 2014 e volto a trovare un colore riconosciuto globalmente quale simbolo della giornata.

Dal tramonto e fino all’alba di questa mattina, la facciata del Comando, la grande fiamma e il mosaico all’ingresso della caserma sono stati tinti simbolicamente di arancione grazie a un emozionante gioco di luci, come se l’Arma, tingendosi di quel colore, avesse voluto abbracciare tutte le donne d’Italia e del pianeta.

La campagna, iniziata ieri sera, continuerà fino al 10 dicembre, segnando, anche qui, la piena adesione dell’Arma ai “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” nell’attesa della Giornata mondiale dei diritti umani, prevista, appunto, per il 10 dicembre.